Objavte stredné Čechy. Osladí vám ich marmeládovňa

Romana Šafránková si splnila sen a z lásky k prírode si založila marmeládovú manufaktúru.

V stredných Čechách na vás čaká slávna marmeládovňa, jedno z najkrajších miest u našich susedov aj krásny zámok, kde sa nakrúcalo viacero známych filmov.

Tento článok nájdete aj v júnovom čísle magazínu SME ženy, ktoré je v predaji do 30.7.

Milovníci marmelád a džemov by určite nemali vynechať návštevu dedinky Čtyřkoly. Práve tu si pani Romana Šafránková splnila svoj sen a pretavila svoju lásku k prírode a vidieku založením marmeládovej manufaktúry Šafránka.

Jej produkty boli ocenené ako Najlepšia marmeláda na svete v roku 2015 a taktiež aj ako Najlepšia biopotravina 2022. Marmelády a džemy tu varia ručne v medených panviciach z ovocia od českých pestovateľov a z citrusových plodov najvyššej kvality dovážaných zo stredomorských regiónov.

Pridáva sa do nich minimálne množstvo cukru, rôzne bylinky a koreniny a aj najkvalitnejší alkohol. Samozrejme, sú bez zahusťovadiel, pektínu, stabilizátorov či ochucovadiel.

Okrem marmelád a džemov nájdete v ponuke aj rôzne grilovacie omáčky či čatní. Ak by ste mali záujem vyskúšať si, ako sa marmelády a džemy varia, sú tu v ponuke aj kurzy varenia.

My sme mali možnosť to vyskúšať na vlastnej koži a bol to naozaj skvelý zážitok s veľmi chutným výsledkom.