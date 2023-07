V džungli jej krokodíl skoro odhryzol ruku, priatelia ofrflali šancu umývať slonovi zadok

Cestovateľka Kapcová o ľuďoch, ktorí žijú v obrovskej chudobe a sú pre nás obrovskou lekciou.

Cestovateľka Veronika Kapcová Balážiová už od škôlky vedela, že precestuje svet. A tak si jedného dňa začala plniť svoj sen a sama sa do toho sveta vydala.

Bez strachu, so šteklením v bruchu a otvorená novým zážitkom. A tých má po 80 krajinách, ktoré precestovala, naozaj veľa.

Tento článok nájdete aj v júnovom čísle magazínu SME ženy, ktoré je v predaji do 30.7.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Úsmevne o nich rozpráva vo svojich knihách a teraz exkluzívne aj pre SME ženy.

Kedy a prečo ste sa rozhodli vydať do sveta a cestovať na vlastnú päsť?

"V roku 2006, keď som sa vybrala prvýkrát sama na vlastnú päsť do exotických krajín, nebolo žiadne prečo, na ktoré by som dokázala odpovedať.

Prirovnala by som to k motýľom v bruchu, ktoré poletujú okolo vašej dobrodružnej duše a stále ju šteklia, až je to neznesiteľné, a vy proste musíte ísť.

Niekedy sa to podobalo na hrču v krku, ktorú máte pred náročnou skúškou a vy proste viete, že keď vyrazíte, uľaví sa vám. Toto sa mi deje doteraz.

Odmala som túžila cestovať, lákal ma život sexi dobrodruhov s klobúkom lovca motýľov, čo jazdia v divočine na džípoch a starajú sa o zvieratká, milovala som seriál Skippy, stepná kengura, už ako škôlkarka som tvrdila rodičom, že s nimi nebudem žiť, lebo budem cestovať.

Vtedy sa nad tým všetkým len pousmiali, lebo komunistický režim podobné dobrodružstvá neumožňoval. Do roku 2006 som cestovala po Európe, ale nebolo to pravé orechové.

Stratené inkské mesto Machu Picchu, Peru. (zdroj: FOTO - AUTORKA)

Naozajstné dobrodružstvá ma ešte len čakali. Začalo sa to, až keď som vyrazila sama do juhovýchodnej Ázie - vtedy ešte s tlačidlovým telefónom, bez Wi-Fi a bez všetkých dnešných cestovateľských vymožeností ako byť v spojení s domovom.

Po tom, čo som navštívila vyše 80 krajín, by som na otázku prečo odpovedala: Spoznávanie iných kultúr ma obohacuje. Je fantastické môcť sa pozrieť, ako žijú ľudia na opačnom konci sveta, vymeniť si s nimi zopár úsmevov a skúseností, nechať tam kúsok svojej duše a odniesť si z toho niečo do svojho ďalšieho života.

Z každej cesty sa vraciam bohatšia a zvedavosť je výborný pohon!"

Keď si spomeniete na svoju prvú cestu, mali ste strach vydať sa do neznáma?

"Strach som nemala vôbec, stále som nemohla uveriť, že už konečne vyrazím. Kládla som si rôzne otázky a odpovede na ne sa v tom čase nedali vyhľadať na internete.

Dodnes si pamätám, aká som bola šťastná. Vedela som, že to bude okej. Spoliehala som sa na heslá ´nestojí mi pri ústach policajt´ a ´kto sa hanbí, má prázdne gamby´."

Potomkovia Inkov v peruánskych Andách. (zdroj: FOTO - AUTORKA)

Mali ste počas ciest aj nejaké nepríjemné zážitky?

"Na cestách ma sprevádza cestovateľské šťastie. Je pravda, že som dosť usmievavý typ, a keď na cestách zažívam nejakú vzácnu situáciu, mám úsmev doslova okolo celej hlavy.

Úsmev mi vie schladiť chudoba, bezohľadnosť a niekedy aj miestni ľudia pracujúci v turizme, ktorí sa vás občas snažia oklamať. Ale takých skúseností bolo, chvalabohu, veľmi málo.

Medzi nepríjemné zážitky patrí aj ten, keď ma prepadli a snažili sa ma okradnúť. Opisujem ho úsmevne vo svojej druhej knihe Ekvádor, mi amor v kapitole s názvom Moji štyria ekvádorskí nápadníci."

Ktoré situácie, boli, naopak, tie najpríjemnejšie?

"Medzi tie najpríjemnejšie patria vždy chvíle strávené s miestnymi ľuďmi. Keď zistíte, že Mongol sa smeje na vašom vtipe, že Kórejka má podobné starosti ako vy, že niekto, o kom by ste to v živote nepovedali, vie, kde je Slovensko.

Alebo keď sa vám podarí ísť s miestnymi ľuďmi tancovať na karneval v Riu de Janeiro, prípadne prespať u niekoho, lebo ste nezohnali ubytko, alebo keď vám chudobná babka sediaca vzadu v autobuse pošle po ostatných pasažieroch grep, a pritom sama nič nemá.

Najlepší parťák na cesty je preVeroniku manžel Peťo. (zdroj: FOTO - ARCHÍV AUTORKY)

V krajinách sa zvyknem informovať o projektoch, kde je možné pomôcť miestnym ľuďom, či už sú to školy alebo projekty, ktoré podporujú férové podmienky na kávových a iných plantážach, prípadne slovenské projekty ako sirotinec v Kambodži alebo projekt pre ľudí s HIV v Ugande pod vedením slovenskej lekárky Barbory Šilhárovej.

Rada na cestách navštevujem rôzne záchranné centrá, ktoré pomáhajú zvieratám, ako napríklad záchrana orangutanov na Borneu, korytnačiek na Galapágoch, Przewalského koní v Mongolsku, goríl v Ugande...

No a potom sú to prírodné krásy a mnohé dobrodružné zážitky. Prejsť v Nepále okruh okolo Annapurny a preletieť vrtuľníkom okolo Mont Everestu, plávať s tuleňmi a žralokmi na Galapágoch, jazdiť na mongolskom koni a prespávať v kočovnej jurte v Mongolsku, cestovať niekoľko dní Transsibírskou magistrálou vo vagóne tretej triedy spolu s ďalšími 42 ľuďmi, v Indonézii hompáľať nohami nad koľajnicami v poslednom vagóne ako v dokumentárnom filme, stáť nad vodopádmi Iguazu, plaviť sa v zálivoch vo Vietname, zberať čaj v Malajzii, zúčastniť sa na budhistických slávnostiach v Barme, tancovať salsu na Kube, prejsť sama s ruksakom Južnú Ameriku... Plniť si sny v akejkoľvek forme je predsa také príjemné."

Kečuánska mama v Ekvádore. (zdroj: FOTO - AUTORKA)





A čo tie zábavné?

"Zábavné momenty na cestách vytvárajú väčšinou ľudia. Veď patagónsky ľadovec alebo najvyššia hora sveta vás asi nerozosmejú, hoci aj to, že kamkoľvek prídem, vybuchne nejaká sopka, sa dokáže otočiť na zábavnú historku.

Ak mám byť úprimná, najviac zábavy som zažila počas organizovaných výletov na miesta, kde nemôžete ísť sólo. Keď sa náhodne vyskladá dobre naladená partia, ostanú vám zážitky na celý život, a keď sa nevyskladá dobrá partia, vyberiem z peračníka úsmevné pero a to, čuduj sa svete, píše ešte rýchlejšie než to obyčajné.

Ja som nielen veľmi vďačné publikum a rada sa zasmejem na niečom vtipnom, ale odjakživa aj rada druhých rozosmievam. Aj preto som mala pocit, že mojimi úsmevnými príbehmi by som mohla Slovákom rozdávať dobrú náladu v nedávnych ťažkých časoch, a tak vznikli moje knihy zo série Úsmevné pocitopisy."

Cestujete sama? Odporúčate to aj ostatným?

"Väčšinu krajín som precestovala sama a určite to všetkým odporúčam. V podstate na cestách človek nikdy nie je sám, je tam zopár miliónov miestnych obyvateľov a turistov, a keď sa rozhodnem, že nechcem byť sama, vždy sa nájde niekto, ku komu sa môžem pridať.

Dokonca mám pocit, že keď cestujem sama, dostávam sa do kontaktu s miestnymi ľuďmi jednoduchšie, než keď cestujem s niekým. Možno je to tým, že nás nechcú rušiť, a keď som sama, som viac nastavená na interakciu s okolím.

V piatich krajinách, ktoré som vložila do svojej prvej knihy, som bola s dvoma mudrlantami. Nestíhala som pri nich všetko to úsmevné zapisovať. Odkedy som však na jednej cestovateľskej prezentácii spoznala svojho manžela, partia sa scvrkla a cestujem už len s ním. Je to partner snov."

Čo pre vás cestovanie znamená, aké pocity pri ňom zažívate?

"Cestovanie je mojou komfortnou zónou a znamená v prvom rade slobodu. Hoci dnes žijeme v slobodnej krajine, ten pocit, že si nasadím cestovateľské krídla a urobím radosť svojej cestovateľskej duši, je fantastický.

Cestovanie je pre mňa aj škola jednoduchosti bytia a to z dvoch uhlov pohľadu. Ten prvý je, že pri cestách na vlastnú päsť musím najprv vyriešiť základné veci ako čo budem jesť, kde budem spať a ako sa tam dostanem.

Až potom môže prísť zábava. Naučila som sa cestovať s nízkym rozpočtom, zbaliť sa minimalisticky, dobre plánovať a potom byť flexibilná, predvídať, veriť svojej intuícii. Ten druhý pohľad sa týka toho, že cestovanie ma vždy niečo naučí.

Ľudia, ktorí žijú v obrovskej chudobe a majú aj napriek všetkému úsmev na tvári, sú pre mňa obrovskou lekciou."

Ktorá krajina je pre vás absolútnou srdcovkou?

"Voľakedy, keď sa ma túto otázku niekto spýtal, vždy som sa z toho nejak vykrútila a tvrdila som, že to sa jednoducho nedá povedať. Pritom som však potajomky nadŕžala Indonézii a Laosu.

Ale to bolo predtým, než som žila tri roky v Ekvádore. Takže dnes môžem bez vykrúcania povedať, že je to Ekvádor, krajina v tvare srdca na rovníku. V tesnom závese to musí byť Kolumbia. Predsa len, som Latina a milujem Južnú Ameriku a salsu!"