Najprv akoby ju objal celý vesmír, potom padla na dno. Pervitín ju na roky zavrel do liečebne

Boj so závislosťou je celoživotný.

Drogy. Vraj každý si dokáže nájsť tú svoju, s ktorou všetko do seba zapadne, s ktorou to "klikne". U niekoho je ňou kokaín, u iného heroín, u ďalších pervitín a iné. Andrea vyrastala v 90. rokoch a pamätá si vlnu, keď do hlavného mesta prišli tieto látky vo veľkom. Z mnohých jej známych sa stali narkomani a ona v nich videla odstrašujúci príklad. Napriek tomu si drogy časom našli aj ju.

Tie typicky diskotékové ako extáza či LSD ju obišli. Na tanec aj večierky mala vždy dosť energie. No keď mala po dvadsiatke, niečo sa zlomilo. "Na párty ktosi priniesol kokaín. Vyskúšala som ho, ale vôbec ma to nebavilo, vravela som si - toto je ono? Bola som z neho skôr unavená. O pár mesiacov ho niekto priniesol znova, opäť som ho skúsila, ale akurát som po ňom dokázala vypiť viac alkoholu," opisuje.

Až do tretice prišla úplne nová skúsenosť. "Znovu sme boli na nejakej párty, ľudia sa snažili zohnať koks, ale chlapec, ktorý ho tam predával, povedal, že už nemá. No mal niečo iné. A tak som sa prvýkrát dostala k pervitínu."

Andrea s priateľmi netušili, čo daná látka robí, chceli ju len vyskúšať.

"Dodnes si pamätám ten pocit, ktorý vo mne vyvolala. Viacerí ľudia ho opisujú podobne, keď vyskúšajú tú 'svoju' drogu. Bolo to, akoby ma objal celý vesmír. Všetky bolesti, ktoré som dovtedy prežívala - rozvod rodičov, úmrtie otca aj sexuálne násilie od bývalého partnera akoby zmizli a zrazu som sa cítila ako najsilnejšia žena na svete," opisuje 44-ročná žena počiatok svojej cesty k závislosti.

Pre SME porozprávala o svojej skúsenosti pod podmienkou, že redakcia neuvedie jej pravé meno, hoci ho pozná.

Pervitín, inak nazývaný aj piko či metamfetamín, je jednou z najčastejšie zneužívaných drog na Slovensku. Potláča únavu, vyvoláva zrýchlený tok myšlienok aj sústredenie, prináša pocit eufórie a jeho užitie sa môže u osoby prejaviť aj vyššou sebaistotou a sebadôverou.

Odborníci zároveň upozorňujú, že predstavuje záťaž pre kardiovaskulárny systém - vyvoláva vysoký krvný tlak, tachykardiu a môže spôsobovať aj arytmie. Keďže človek pri ňom necíti únavu, organizmus sa môže preťažiť a fungovať až do extrémneho vyčerpania. Pri dlhodobom užívaní hrozia aj halucinácie, depresívne nálady, zmätenosť, neschopnosť sústrediť sa a mnohé ďalšie symptómy.

"Závislosť od pervitínu sa rozvíja rýchlo. Ide o psychickú závislosť a aj spôsob užívania v nej zohráva podstatnú úlohu," vysvetľuje Libor Kišš, primár Kliniky drogových závislostí Psychiatrickej nemocnice Phillipa Pinela v Pezinku.

Dodáva, že čím rýchlejšie sa dostaví efekt akejkoľvek psychoaktívnej látky, tým viac stúpa riziko vzniku syndrómu závislosti. "Napríklad pri intravenóznej aplikácii alebo fajčení metamfetamínu sa efekt dostaví do niekoľkých sekúnd, pri sniffingu (šnupanie) do troch až piatich minút," hovorí.

Andreu na prvý pohľad nič nepredurčovalo, aby niekoľko rokov užívala drogy. Pochádza z klasickej rodiny strednej triedy, s mamou a bratom žila v Bratislave.

Jej prípad ukazuje, že dostať sa k návykovým látkam, k ľuďom, ktorí ich distribuujú, a zároveň spadnúť do závislosti, nie je iba dôsledkom toho, odkiaľ človek pochádza, či aký je bohatý a vzdelaný, ale skôr rozmanitých životných okolností. Drogy sú totiž prítomné vo všetkých vrstvách spoločnosti.

Nepichám si, ešte na tom nie som tak zle

Andrea si spomína, že už ako tínedžerka mala problém hovoriť o svojich problémoch s blízkymi. Keďže mama ju a jej brata vychovávala sama, chcela ju chrániť od zbytočnej záťaže. "Vždy, keď som mala nejaký problém, snažila som sa ho vyriešiť sama. Z toho pramenilo, že aj vážnejšie veci som sa do poslednej chvíle snažila skrývať," vraví.

Dobre tajila napríklad aj to, že sa u nej ku koncu strednej školy začala rozvíjať porucha príjmu potravy. Diéty a nadmerné cvičenie sa u nej preklopili do bodu, v ktorom takmer prestala jesť a cvičila aj niekoľko hodín denne. "Vonkajšia spätná väzba na to, ako zrazu dobre vyzerám, bola natoľko silná, že som si vôbec neuvedomila, že sa postupne dostávam do problému," spomína.

Vymenila priateľov a priateľky - s tými, ktorí si na nej začali všímať, že niečo nie je v poriadku, sa prestala rozprávať. Doma zase tajila, že trávi celé hodiny vo fitku. Striedalo sa u nej obdobie anorexie a bulímie, ale možno aj preto, že nikdy nedosiahla hraničnú hmotnosť či výzor, pri ktorých ľuďom vyskakujú v hlave výkričníky, nik jej pomoc nenavrhol a ona sama sa ju bála vypýtať si.

Andrea začala hneď po strednej škole pracovať. Ako napredovala jej porucha príjmu potravy, tak sa začala rodine ešte viac odcudzovať, často sa vraj hádali.

Vtedy jej do života vstúpil pervitín. Užívala ho asi šesť rokov, jej vtedajší partner, s ktorým neskôr začala bývať, drogoval tiež.

"Na začiatku som mala nejaké zásady, že si trebárs budem dávať iba cez víkend a nie v pracovné dni. K drogám som sa často dostala zadarmo, pretože som ich väčšinou dostala na večierkoch alebo mi ich dala nejaká skupina kamošov. Človek si nájde partiu, kde tiež všetci fetujú, a deň zrazu trávi doslova ničím. Iba tak niekde posedáva, napríklad na parkovisku v aute... a zrazu už nežije život, iba ho prežíva. A potom sa to snaží dospať, aby dokázal fungovať. Ale psychicky ani fyzicky už nevie byť bez drogy," opisuje Andrea.

Užívanie pervitínu vraj na nej vidieť nebolo, dávala si na tom záležať. "Naučila som sa veľmi dobre klamať a vyhýbala som sa podobným excesom, že by som napríklad niekoľko nocí po sebe nespala," hovorí.

A drogu si vraj nikdy nepichla. "My sme pervitín šnupali. Pichania do žily som sa vždy strašne bála a to, že som to neurobila, mi dávalo pocit, že na tom vlastne nie som až tak zle."

Liečba alebo smrť

Po nejakom čase sa Andrea rozišla s priateľom, vrátila sa domov a situácia sa ešte skomplikovala.

"V tom čase som už bola nezamestnateľná. Doma sa po čase prevalilo, že sa so mnou niečo deje."

Brat a mama ju postavili pred otázku, či chce so sebou niečo robiť. Spočiatku si však mysleli, že má psychický problém a že sa nevie vyrovnať s rozchodom.

"Navrhli mi, či by som nechcela ísť do jedného zariadenia na konzultáciu s doktorkou. Už som bola v takom stave, že som si hovorila, že buď zomriem, ukončím svoj život, pretože som bola vyčerpaná, alebo skrátka budem musieť niečo urobiť. Myslím si, že keby neprišiel tento moment s mojimi blízkymi alebo keby som sa napríklad vtedy postavila na zadné a povedala by som, že preháňajú a nič mi nie je, tak by som tu dnes už možno nebola," hovorí Andrea.

Andrea pred piatimi rokmi odišla zo Slovenska a žije v Čechách. Vyštudovala vysokú školu a hovorí, že si veľmi váži to, čo dnes má. (zdroj: SME/Marko Erd)

Psychiater Kišš vysvetľuje, že motiváciu ísť sa liečiť majú najmä ľudia, "ktorých miera utrpenia a problémov v súvislosti s návykovými látkami prekračuje ich mieru adaptability".

Druhou skupinou sú tí, ktorí sa podvolia okoliu. "Oni si síce svoj problém veľmi neuvedomujú, ale zato ich rodina alebo zamestnávatelia áno," dopĺňa.

Po niekoľkých úvodných sedeniach v liečebnom centre na západnom Slovensku sa Andrea rozhodla, že nastúpi na dlhodobú odvykaciu liečbu. A mama sa dozvedela, že problémom sú drogy.

"Prišla na to pri nejakom sedení, na ktorom sme s terapeutom boli všetci ako rodina. Bola veľmi prekvapená a vystrašená. Dlho si myslela, že zlyhala vo výchove," vraví Andrea. Jej prípad pritom ukazuje, že závislosť od drog nemusí byť pre okolie viditeľná a nemusí ju správne interpretovať ako problém s drogami.

Rok bez mamy, štyri roky v liečebni

Liečebňa, do ktorej mladá žena nastúpila, bola súkromným zariadením, takže zaň museli platiť. Bola v ňom nonstop a značne dlho.

"Myslela som si, že tam budem tri mesiace, keďže v štátnych zariadeniach liečba trvá zvyčajne toľko. No zostala som tam štyri roky. Za celý ten čas to moju mamu a neskôr mňa stálo dokopy mnoho tisíc eur," vraví Andrea.

Dlhý čas pripisuje najmä pocitu, že ešte nie je pripravená vyjsť von a žiť v reálnom svete. Čiastočne ho vytváral personál, čiastočne mala strach sama.