Rodové stereotypy a diskriminácia tiež môžu za to, že depresiou trpia viac ženy

Môže depresia za bolesti chrbta? Naučte sa dýchať.

Prečo by ste mali cvičiť aj vtedy, ak trpíte chronickými bolesťami? (Zdroj: Pexels)

Okrem typických prejavov, ako je pokles nálady či strata radosti zo života, ovplyvňuje depresia negatívne aj naše dýchanie, čo môže viesť k bolestiam chrbta alebo aj nespavosti.

Naučte sa správne dýchať a uľaviť si na duši aj na tele.

Vonku svieti slnko, teploty sú vyššie a všetci okolo vás sršia radosťou a energiou z vitamínu D, no na vás to aj tak nepôsobí. Nejde to, počasie nepomáha...

Depresia nie je zlyhanie. Je to reakcia organizmu na veľké preťaženie stresom, kombinovaná s ďalšími faktormi, takže je v podstate jedno, aké je ročné obdobie (aj keď, áno, uznávame, a tvrdia to aj psychológovia, že sychravé a chladné počasie môže depresiu zhoršiť).

V každom prípade či už v lete, alebo mimo neho, úzkosťou a depresiou trpí oveľa viac žien než mužov.

Prečo ženy trpia depresiami častejšie?

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) depresia postihuje viac žien ako mužov vo väčšine krajín. Odhaduje sa, že až jedna z troch žien v priebehu svojho života zažije depresiu.

Existuje viacero faktorov, ktoré prispievajú k vyššej miere depresie u žien. Patria sem biologické faktory ako hormonálne zmeny počas menštruačného cyklu, tehotenstva a pôrodu, ako aj genetická predispozícia. Sociálny kontext vrátane nerovností medzi pohlaviami, rodových stereotypov a diskriminácie taktiež hrajú dôležitú úlohu v tejto štatistike.

Ako zlá psychika ovplyvňuje dýchanie?

Ľudia trpiaci úzkosťou často praktizujú plytké, rýchle a povrchnejšie dýchanie, čo sa nazýva hyperventilácia. Toto dýchanie môže nielen zvýšiť úroveň úzkosti, ale spôsobiť aj nežiaduce fyzické prejavy, ako sú závraty, zášklby alebo pocit nedostatku vzduchu.

A od nesprávneho, zlého dýchania je to len krok k bolestiam. Plytkým dýchaním len do hornej polovice hrudníka si veľmi škodíme aj fyzicky. Nevedomky si pritom pomáhame pleciami. To preťažuje svaly krku a brušná dutina nemôže relaxovať.

Okrem toho, že to môže spôsobiť útlak vnútorných orgánov, bývajú výsledkom takéhoto spôsobu dýchania bolesti chrbtice. A tak okrem toho, že majú ženy hromadu starostí a povinností, sa neraz musia vyrovnať aj s bolesťou. Hlavy, šije, chrbta...

„Bolesť chrbtice, ale všeobecne akákoľvek bolesť negatívne vplýva na spánok, náladu aj pracovný výkon, čo výrazne znižuje celkovú kvalitu života,“ potvrdil neurológ doc. MUDr. Michal Minár, PhD.

Ako na bolesť?

V akútnom štádiu, keď dominuje silnejšia bolesť, je podľa neurológa nevyhnutný prísny pokojový režim, vhodne doplnený liekmi proti bolesti či svalovým kŕčom.

„Ešte vhodnejší ako tabletka je lokálny krém, napríklad s obsahom látky aceklofenak, ktorý nezaťaží tráviaci trakt ani pečeň a zároveň uľaví od bolesti. Po odznení akútneho štádia treba začať s cielenou rehabilitáciou na spevnenie chrbtice,“ odporúča.

„Stres môže mať negatívny vplyv na zdravie a môže mať priamy súvis so vznikom bolesti chrbta. Pri stresových situáciách sa zvyšuje napätie svalov chrbta a práve dlhodobé napätie môže viesť k bolestivým stavom alebo kŕčom.