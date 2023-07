Založila osvetový projekt o menopauze: Ak vás niekto straší hormónmi, mali by ste spozornieť

Farmaceutka Leila Zajac tvrdí, že o perimenopauze sa ženy hanbia rozprávať.

Spoločnosť, ktorá je nastavená na mladosť a plodnosť, zabúda na ženy po päťdesiatke. Ich životy akoby už nemali prinášať hodnotu, pretože stratia reprodukčnú schopnosť.

Možno aj preto sú perimenopauza a menopauza ako témy tabu a mnohé ženy o tomto období ani veľa nevedia. Zhruba každá tretia sa pritom stretne s psychologickými ťažkosťami a mnohé zažijú aj ďalšie desiatky rôznych symptómov, ktoré si neraz s perimenopauzou vôbec nespoja.

Farmaceutka LEILA ZAJAC, ktorá sa venuje projektu Všetko o menopauze, hovorí, že sa nájdu aj také, ktoré sa rozhodnú symptómy iba pretrpieť.

"Ženy by mali poznať všetky možnosti, ktoré majú, je ich veľa - farmakologické aj nefarmakologické. No keď ich nevyužívajú, zbytočne sa oberajú o kvalitu života. Ak napríklad zažívajú intenzívne návaly tepla, majú genito-urinárne symptómy alebo nespavosť, a neriešia ich, tak môžu neskôr vyústiť aj do vážnejších ochorení."

V rozhovore sa dozviete: Aké typické aj netypické symptómy má perimenopauza,

čo sa dá robiť už v tridsiatke a štyridsiatke, aby sa ženy potenciálne vyhli symptómom,

či je naozaj hormonálna terapia riziková,

ako riešiť problémy v intímnom živote,

prečo nevhodné poznámky zhoršujú prežívanie symptómov.

Herečka Drew Barrymore nedávno počas televízneho rozhovoru s kolegyňou Jennifer Anistonovou a kolegom Adamom Sandlerom zažila svoj prvý perimenopauzálny nával tepla. O situácii písali mnohé médiá, a to práve pre jej autentickosť a pozitívne reakcie od kolegov, ktorí herečku objali. Anistonová dokonca povedala, že je poctená, že mohla byť pri tom. Zareagovali správne?

Nedá sa konkretizovať, aký typ reakcie je vhodný a aký nie. Ide najmä o to, aby bola záverečná emócia dobrá a pozitívna, aby samotná žena nepociťovala hrôzu či hanbu.

Túto scénku zvyčajne ukazujem aj v rámci mojich edukačných prednášok. Veľmi sa mi páči, ako to celé prebehlo, malo to aj humor a bolo to veľmi pozitívne. Drew túto tému rada otvára a aj ona sama vyjadrila potešenie, že bol tento moment zdokumentovaný.

Na Slovensku má približne polovica žien nad 35 rokov pocit, že téma menopauzy je spoločenské tabu. Ukázal to reprezentatívny prieskum, ktorý ste si minulý rok dali vypracovať. Prečo menopauza nie je mainstreamová téma, keď sa týka polovice populácie?

Je to nastavením našej spoločnosti. Sme veľmi sústredení na mladosť a plodný vek, akoby byť ženou znamenalo iba byť plodnou. To, čo príde potom, keď žena stratí reprodukčnú schopnosť, je v spoločnosti vykresľované ako niečo zlé - koniec vitálneho života, nástup chorôb a nepríjemných stavov. Je to škoda a hnevá ma to.

Starnutie vnímame ako určitý úpadok. Prečo si ženy myslia, že už po istom veku neprinášajú hodnotu do spoločnosti?

Možno je to tým, že chýba vzdelávanie ohľadom zdravia. Spomínané zrelé roky si preto nevieme užiť natoľko, nakoľko by sme mohli, lebo nevieme, čo všetko by sme mohli pre svoje zdravie urobiť. Práve opak toho, čo si ľudia myslia, je pravda.

Zrelá žena má pre spoločnosť veľkú hodnotu. A obdobie perimenopauzy a hormonálnych zmien vnímam ako obrovskú príležitosť ešte niečo s naším zdravím a životom urobiť. Vzhľadom na to, akého veku sa dožívame, nás potom ešte čaká druhá polovica života, ktorej potenciál by sme mohli naplno využiť.

Perimenopauza alebo klimaktérium je obdobie, ktoré trvá aj niekoľko rokov a predchádza poslednej menštruácii, teda menopauze. Môže mať viac ako 30 symptómov. Ktoré sú bežné?

Perimenopauza nastáva v dôsledku vyhasínajúcej funkcie vaječníkov. Pre ženu je to veľká zmena a má vplyv na celé telo, nielen na reprodukčný cyklus.

Je viac faktorov, od ktorých závisí, akými symptómami si žena v rámci tejto zmeny prejde - napríklad do akej miery je citlivá na hormonálne zmeny a aké má pridružené ochorenia. Veľa robí aj to, koľko o tomto období vie - či sa ho bojí alebo či vie, na čo má byť pripravená.

Symptómy delíme do štyroch kategórií. Psychologické, kam patrí napríklad nízka nálada, depresívne myšlienky či nekontrolovateľné emócie. Ďalej vazomotorické, ktoré predstavujú návaly tepla či nočné potenie.

Potom genito-urinárne, ako napríklad vulvo-vaginálna suchosť, bolestivosť pri styku, častejšie zápaly močových ciest, nutkanie na močenie, inkontinencia. A napokon iné, kam patria nespavosť, bolesti kĺbov a svalov, búšenie srdca, závraty, pálenie v ústach, zvýšená citlivosť na zvuky, suché oči či brnenie v končatinách.

Aké psychické zmeny sú v tomto období typické?

Asi 30 percent žien má vážnejšie psychologické ťažkosti. Veda ešte presne nevie, prečo sú na to niektoré ženy náchylnejšie a iné takmer nič nepociťujú. Niektoré ženy môžu mať až bezemočný stav, nič ich nebaví alebo zažívajú apatiu.

Môžu prísť aj depresívne stavy, úzkostné poruchy, panické záchvaty, veľký hnev či strata sebavedomia. Takéto psychologické ťažkosti súvisiace s hormonálnymi zmenami sa môžu objaviť už počas reprodukčného obdobia, napríklad v predmenštruačných dňoch alebo v období po pôrode.

Nie je to pravidlo, ale do istej miery môže ísť o náznak, do akej miery bude naše telo citlivé na hormonálne zmeny neskôr.

Čo môžu ženy urobiť už skôr, napríklad ako tridsiatničky či štyridsiatničky, aby príznaky perimenopauzy do budúcna zmiernili?

Mali by poznať samy seba a svoje telo, ako reaguje v rôznych situáciách počas hormonálnych zmien v rámci mesačného cyklu. Sú dni, keď máme viac energie a sme produktívnejšie, a potom také, keď sa potrebujeme viac utiahnuť do seba.

Točíme sa v kole povinností a málokedy si nájdeme čas na seba, na reflexiu, málokedy vnímame signály a potreby tela a adekvátne na ne reagujeme. Obdobie perimenopauzy je naozaj míľnik, keď sa môžeme zamyslieť nad svojím životným štýlom a nad tým, či dodávame nášmu telu všetko, čo potrebuje.

Tým myslím dostatok pohybu, výživnú stravu, spánok a tiež regulovanie stresu. Ak tieto veci nemáme upratané už skôr, tak aj obdobie perimenopauzy môže byť náročnejšie, lebo hormonálne a všetky fyzické a psychické zmeny s tým súvisiace sú pre telo záťažou. Vedieť sa o seba a svoje zdravie postarať je kľúčové.

Ženy mávajú z týchto zmien strach. Dá sa s ním pracovať?

Dá - práve tým, že o tej téme budeme rozprávať. Našli sa aj osoby, ktoré mi povedali, že keď to všetko počujú, ešte viac sa boja a lepšie im bolo, keď to nevedeli.

Ja si, naopak, myslím, že keď vieme, čo sa v našom tele odohráva, čo z toho vyplýva, aké môžu byť symptómy, ako ich môžeme zmierňovať a prispieť k tomu, aby celé toto obdobie bolo lepšie, tak je to upokojujúcejšie. Pre mňa samu to bolo napríklad veľmi nápomocné, strach úplne opadol a teším sa na novú životnú etapu.

Prečo vás táto téma vlastne začala zaujímať?

Mám 43 rokov a myslím si, že keď sa žena blíži k štyridsiatke, malo by byť jej povinnosťou sa trošku zaujímať o obdobie perimenopauzy. V tomto veku už začína funkcia vaječníkov trošku "haprovať", hoci to vidno zatiaľ iba v malých náznakoch. Napríklad sa mení dĺžka cyklu alebo intenzita krvácania.

Prichádzajú aj prvé psychologické zmeny. Osobne som na sebe začala ako prvé badať práve tie, najmä prežívanie predmenštruačného obdobia začalo byť horšie. Žena sa začne cítiť inak, vnímať veci inak.

A čím viac som sa o období menopauzy začala vzdelávať, tým viac ma táto téma fascinuje. Dá sa na ňu pozrieť nielen z biologického, ale aj psychologického, sociálneho a kultúrneho aspektu.

Dnes hovoríme v súvislosti s perimenopauzou a menopauzou o liečbe. Je to niečo, čo treba liečiť? Niekto by mohol povedať, že ide o prirodzený stav.

Keď hovoríme o liečbe, hovoríme o zmierňovaní príznakov. Dôležitý je však partnerský prístup medzi ženou a lekárom. Mali by spolu prediskutovať rôzne formy terapií, ich benefity a riziká, a brať do úvahy aj preferenciu ženy.

Stalo sa, že za mnou prišla 49-ročná žena, ktorej lekár niečo predpísal, povedal, že hormóny, a v lekárni zistila, že je to hormonálna antikoncepcia. V jej konkrétnom prípade to pritom bol veľmi zlý nápad, lebo mala obezitu, vysoký krvný tlak, pridružené ochorenia. A iné, vhodnejšie možnosti, jej ponúknuté neboli.

Ako si od symptómov uľavovali ženy v minulosti? Existovala nejaká liečba?

Ešte v 19. storočí panovali názory, že ženy sa majú vyhýbať sexuálnej aktivite, lebo to môže zhoršovať menopauzálne príznaky. Iní vraveli, že tieto príznaky spôsoboval divoký život žien.

Dokonca bola vtedy oficiálne uznaná aj diagnóza "klimakterické šialenstvo" a ženy zatvárali do ústavov, lebo prežívali symptómy ako melanchólia, depresie, impulzívne správanie či samovražedné tendencie.

Takisto sa umelo vyvolávala menštruácia, lebo si mysleli, že hromadenie krvi v tele spôsobuje rôzne ochorenia. Vravelo sa, že žena sa musí "očistiť". Robili sa aj hysterektómie (vyberala sa maternica) a odstraňovali sa vaječníky.

Farmaceutka Leila Zajac (zdroj: SME - Marko Erd)

V 20. storočí bola objavená aj hormonálna terapia (HRT). Dnes sa jej mnohé ženy boja, no ako to bolo kedysi?

V roku 1966 vyšla bestsellerová kniha Feminine Forever, ktorá spôsobila enormný nárast užívania estrogénovej terapie. Menopauzu vykresľovala ako chorobu, ktorej sa dá predísť dopĺňaním chýbajúceho estrogénu. Reklama bola cielená primárne na mužov s tým, že s touto terapiou bude žena oveľa príjemnejšia, usmievavá, nevyschne a nestane sa neatraktívnou.

O niekoľko rokov neskôr sa zistilo, že keď sa ženám podáva samotný estrogén bez progesterónu, zvýši sa riziko vzniku rakoviny maternice. Preto sa začala používať kombinovaná terapia estrogén plus syntetický progesterón. HRT sa pripisovali aj preventívne účinky pred kardiovaskulárnymi ochoreniami, hoci neskôr sa ukázalo, že ich nemá.