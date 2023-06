Hostia sa sťažovali na správanie sa dieťaťa. Otec nevedel, či priznať, že syn má ADHD

Prečo je potrebné hovoriť o diagnóze nášho dieťaťa?

Text pôvodne vyšiel v denníku Washington Post.

Pavel Tabutov s rodinou dostal pozvánku na podujatie v blízkosti ich domu na predmestí Los Angeles, aby si vypočuli vystúpenie kamarátkinej dcéry so speváckou skupinou.

Nebol to však najlepší večer na to, aby išli do spoločnosti.

Jeho tri malé deti boli mrzuté a malo ísť o spoločenskú udalosť s množstvom ľudí, počas ktorej mali pokojne sedieť. Napriek tomu sa tam celá rodina vybrala.

"Chceli sme podporiť našich priateľov," vysvetľuje Tabutov.

O niekoľko dní neskôr kamarátka, ktorá ich pozvala, Tabutovovi povedala, že jeho dieťa bolo také nevychované, že ostatní hostia sa na to v správach sťažovali.

Jeho desaťročné dieťa má ADHD, ktoré mu môže výrazne ovplyvňovať správanie. Tabutov však na podujatí nepoznal veľa ľudí a určite sa nechystal oznámiť synovu prítomnosť spolu s diagnózou.

Vitajte v komplikovanom živote ľudí s neurodiverzitou - zastrešujúci termín používaný na opis rôznych neurobiologických stavov, akými sú ADHD, porucha autistického spektra, poruchy učenia a úzkosti.

Hoci zlé momenty môže mať každé dieťa, v rodinách s neurodivergentnými deťmi ich býva viac.

„Nechcel by som byť tým dieťaťom, o ktorom by všetci vedeli, že je dyslektik alebo má ADHD. Náš syn dostáva zvonku všetku podporu, akú mu môžeme získať, ale v spoločnosti sme o tom mlčali,“ povedal Tabutov, ktorý je tiež neurodiverzný. "Nikdy by sme nezačali slovami: Náš syn má zdravotné postihnutie!"

Po vypočutí svojej kamarátky, Tabutov zatelefonoval hostiteľke a ospravedlnil sa jej. Nezmienil sa o ťažkom ADHD svojho syna, no incident ho prinútil poriadne sa zamyslieť nad svojím postojom.

Neurodiverzita nadobudla nový význam a prijatie – napríklad minulý rok LinkedIn začal ponúkať „dyslektické myslenie“ ako zručnosť, ktorú si používatelia môžu pridať do svojich profilov.

Hovoriť o tom otvorene však môže byť tiež problematické najmä preto, že deti potrebujú mať vplyv na svoje životy. A tak rodičia stoja pred špecifickou dilemou: zverejnia diagnózu svojho dieťaťa s nádejou, že vzdelajú a poučia iných ľudí, alebo počkajú, kým sa ich dieťa rozhodne, čo a kedy zverejní alebo budú mlčať a pokračovať v riešení niekedy zložitých situácií?

V texte sa dočítate: Prečo rodičia neradi hovoria o tom, že ich dieťa má ADHD či autizmus;

Kto má rozhodnúť o tom, komu povieme o diagnóze;

Či má mať slovo v rozhodovaní aj dieťa, ktorého sa to týka;

Aké boli dôvody rodičov, ktorí začali hovoriť o diagnóze svojho dieťaťa;

Čo deťom s diagnózou pomáha.

Žiadne postihnutie nie je rovnaké

Najnovšie údaje z amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb ukazujú, že približne šesť miliónov detí má diagnostikovanú poruchu pozornosti/ hyperaktivity (ADHD) a jedno z 36 detí má poruchu autistického spektra.