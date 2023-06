Chce to odvahu a stratégiu. Päť krokov, ako zabrániť obťažovaniu a agresii, ak ich vidíte

Väčšina ľudí sa bojí zasiahnuť, no dá sa to naučiť.

Môže sa to stať aj vám. Idete po ulici a počujete niekoho volať o pomoc. Alebo stojíte v nočnom autobuse a zrazu zbadáte opitého človeka, ktorý začne byť slovne agresívny voči spolucestujúcim. Možno dokonca niekoho sexuálne obťažuje.

Alebo ste v podniku a vo vašej blízkosti začne neznámy človek zapárať do cudzieho páru. Nepáči sa mu, že majú zahraničný pôvod a dokonca sú to dvaja muži, ktorí vyzerajú ako pár.

Môžete neurobiť nič a situáciu ignorovať, alebo odísť z miesta, ak by sa schyľovalo k fyzickej potýčke. No môžete tiež prekonať svoju bariéru a nebyť iba „bystander“, teda človek prizerajúci sa šikanovaniu, obťažovaniu či diskriminácii, a to na verejnosti, v práci, ale aj v škole.

Podobných prípadov sa na Slovensku v uplynulých rokoch udialo viacero. Ženy napríklad zažívali sexuálne obťažovanie na ulici alebo aj vo vlakoch a ich frekvencia rastie práve v teplejších mesiacoch. Slovné aj fyzické napadnutia sa stali aj v reštauráciách, napríklad voči LGBT+ ľuďom.

Takéto situácie sa však môžu diať kedykoľvek a kdekoľvek.

Nemusíte sa len prizerať

Efekt prizerajúceho sa (z angličtiny bystander effect) je známy fenomén sociálnej psychológie, ktorého pochopenie sa rokmi vyvíjalo. Vedci spočiatku neveľmi rozumeli tomu, prečo sa vo väčších skupinách ľudí, ktorí sa prizerajú nepríjemnej situácii, rozptýli pocit zodpovednosti a zníži sa šanca, že niekto zasiahne a pomôže.

Rokmi sa ukázalo, že rolu hrá viacero premenných, napríklad aj to, či človek správne prečíta situáciu, či pozná okolie a prípadne únikové cesty, ale aj to, či má skúsenosti s tréningom v sebaobrane a či sám alebo sama zažila podobnú situáciu.

Výskumy tiež ukazujú, že keď sú svedkovia takýchto situácií sami, je vysoká pravdepodobnosť, že obeti, ktorá má nejaký problém, pomôžu.

Šanca sa podľa starších štúdií znižuje s rastúcim počtom ľudí, ktorými sú obklopení. Súvisí to napríklad s tým, že sledujú, ako zareagujú ostatní. Ak nezasahujú ani oni, predpokladajú, že situácia teda nie je až taká vážna.

Novšie výskumy mimo laboratórnych podmienok však ukazujú optimistickejšie výsledky.