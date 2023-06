Zuzana Vačková: Partnera som vnímala ako človeka, čo ovplyvňuje moje deti. Už nie

Stále verí, že muži sú skvelí.

Boli časy, keď bola sama so sebou nespokojná. Vekom však prišla na to, že nemôže a nechce žiť svoj život podľa predstáv druhých.

A tak ho začala žiť podľa seba. Naplno a s úsmevom. Koniec koncov, presne tak ju poznáme. ZUZKA VAČKOVÁ.

Zuzka, poďme si pohovoriť o starnutí. Čo vy na to?

"Určite poďme. Starnutie je téma, o ktorej je veľmi dôležité hovoriť. Kult mladosti nás totiž ako spoločnosť neustále valcuje, a to nie je dobre.

Veľký dôraz sa kladie na krásu v rámci zovňajšku a to nás núti sa neustále porovnávať. Zabúdame na múdrosť, skúsenosti a zrelosť, tieto veci sú často až na druhom či treťom mieste.

A ešte pred nimi býva bohatstvo. Je to vidieť na sociálnych sieťach, kde mladí, nezrelí ľudia, poukazujú práve na krásu a bohatstvo a o starnutí hovoria ako o niečom strašidelnom... Ale veď predsa každý puk sa stane raz krásnym kvetom, len musí dozrieť."

Ako s týmto kultom podľa vás bojovať?

"Je dôležité týchto mladých ľudí upozorniť na to, že čas plynie. Mali by sme si predsa vážiť, že máme možnosť zostarnúť, dožiť sa staroby, veď takú možnosť nemá každý. Jasné, že nie je každý starší človek múdry, ale každý je skúsený. A to sa nedá ani kúpiť, ani naučiť, kým si to neodžijeme.

Myslím si, že dnešná stredná generácia sa dnes v rámci svojej rodiny príliš sústreďuje na to, ako kto vyzerá a nie na to, kto má čo v hlave. Netvrdím, že je to tak všade, ale vo väčšine prípadov sa to deje.

A potom sú mladí ľudia nespokojní, neustále sa porovnávajú a trpia depresiami, ťažko nadväzujú vzťahy aj napriek tomu, že máme dnes milión komunikačných kanálov...

Ako múdri dospelí by sme si mali uvedomiť, ako vnímame samých seba a iných. Čo ako prvé hovoríme, keď niekoho zbadáme v televízií. Často totiž skonštatujeme: tá ale zostarla, namiesto toho, aby sme si povedali: tá ale zmúdrela."

Vy ste geniálnym príkladom, že starnutia sa báť netreba. Žijete po päťdesiatke naplno, ste aktívna. Platí vo vašich očiach to povestné, že vek je len číslo?