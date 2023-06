Zhnednutie kože v dôsledku tvorby pigmentu je obranou kože pred UV žiarením.

Ako využiť slnko? Nechať ho, aby nám pomáhalo a ochrániť sa pred ním, aby nám neubližovalo. Zdravé opálenie existuje. A netreba ho podceňovať.

Slnečné žiarenie má na náš organizmus prospešné účinky. Syntéza vitamínu D3 prispieva k zdravému kostnému metabolizmu. Slnko tiež stimuluje tvorbu serotonínu, čím prispieva k psychickej pohode a tiež sa podieľa na zlepšení dermatóz, ako je psoriáza či atopická dermatitída.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tento článok nájdete aj v júnovom čísle magazínu SME ženy, ktoré je v predaji do 30.6.

Má však aj škodlivé biologické účinky, medzi ktoré patria fotodermatózy, fotostarnutie či karcinogénny efekt. Práve preto by sme mali síce k sebe slnko pustiť, ale zároveň sa pred ním dostatočne chrániť.

Ako sa správať v bežný deň a počas dovolenky a aké chyby nerobiť, aby nám slnko dokonale slúžilo, ale ani trochu nás neohrozovalo?

(zdroj: FOTO - ARCHÍV J.N.)

MUDr. Jana Nemšovská, PhD., MPH, MHA, dermatovenerológ, klinický imunológ a alergológ

Vieme, že slnenie bez ochrany je mimoriadne nebezpečné, napriek tomu ju ľudia nie vždy používajú a riskujú tak svoje zdravie. Aké sú zásady bezpečného a zdravého opaľovania, napríklad aj v bežný deň a potom na dovolenke pri mori, keď sme slnku vystavení viac?

"Ochrana pred UV žiarením je potrebná už pri UV indexe nad 4. Aj v bežný deň je preto vhodné prípravkom s UV filtrom chrániť lokality kože, ktoré sú chronicky vystavované slnku a nechránené odevom.

S cieľom vyvarovať sa tvorbe pigmentových škvŕn či fotostarnutiu, potrebuje ochranu predovšetkým jemná pokožka tváre.

Na dovolenke sa odporúča v závislosti od kožného fototypu, intenzity slnečného žiarenia a nadmorskej výšky používať prípravky s vyšším UV faktorom (SPF 30 – 50), vyhýbať sa priamemu slnku medzi 11.00 a 15.00 h, keď je intenzita UVB žiarenia najvyššia, oči chrániť kvalitnými okuliarmi.

Po opaľovaní použiť prípravky na to určené, ktoré kožu zvlhčia, premastia a zmiernia prípadné svrbenie. Kvalitné moderné prípravky často obsahujú aj antioxidanty a enzýmy napomáhajúce reparáciu DNA."

Ktoré najčastejšie chyby ľudia pri opaľovaní robia?

"Neaplikujú dostatočné množstvo ochranného prípravku, čo vedie k zníženiu stupňa ochrany. Zabúdajú na ošetrenie, prípadne prekrytie niektorých oblastí (uši, pery, priehlavky). Muži s redšími vlasmi by mali nosiť pokrývku hlavy.

Nezabúdať, že slnko opaľuje aj počas zamračeného dňa, lebo cez oblaky prenikne až 40 % UV žiarenia. UVA žiarenie prechádza cez sklo a slnko nás opáli aj vo vode. Označenie prípravku vodostály neznamená, že vydrží pri kúpaní neobmedzene dlho, ale 40 až 80 minút."

Aká by mala byť frekvencia natierania krémom a čo je tá správna vrstva?

"Prípravkom by sme sa mali natrieť pol hodinu pred vystavením sa slnečnému žiareniu a to v dávke 2 mg na cm2, čo znamená, že na telo dospelého človeka treba približne šesť čajových lyžičiek prípravku. Prípravok by sa mal aplikovať každé dve hodiny a po plávaní radšej ihneď."

Čo sa s kožou deje, ak ju vystavujeme slnku s nedostatočnou slnečnou ochranou alebo úplne bez nej?

"Medzi skoré následky patrí vznik začervenania s následnou pigmentáciou a olupovaním kože.

Po excesívnom opaľovaní môže dôjsť až k spáleniu kože s výrazným začervenaním, opuchom, pálením a tvorbou pľuzgierov, čo môže byť sprevádzané celkovými prejavmi ako je zvýšenie teploty.

Slnečné žiarenie vedie k zhrubnutiu kože a má imunosupresívne účinky, čo sa využíva v liečbe niektorých ochorení (psoriáza, atopická dermatitída).

K neskorým následkom opakovanej expozície patrí fotostarnutie, fotokarcinogenéza v dôsledku poškodenia DNA či očné postihnutie."

Aký je rozdiel medzi vyšším a nižším faktorom ochrany? Opálime sa s 50 pomalšie ako s faktorom 20?

"SPF (Sun Protection Factor) nás informuje, o aký násobok času možno predĺžiť pobyt na slnku bez vzniku začervenania. Čas vzniku začervenania po expozícii slnečnému žiareniu je u každého individuálny a je ovplyvnený fototypom kože.