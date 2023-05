Tichá katastrofa verejného zdravia. Najzraniteľnejšie deti stále zomierajú v miliónoch

Ohrozujeme kolektívnu budúcnosť, varujú odborníci.

Až 152 miliónov detí prišlo v uplynulej dekáde na svet predčasne. Približne každé desiate dieťa v súčasnosti príde na svet skôr, než by malo, teda ešte pred 37. týždňom tehotenstva.

Čo je horšie, každých štyridsať sekúnd jedno takéto dieťa zomrie.

Miera predčasných pôrodov sa pritom medzi rokmi 2010 a 2020 nikde na svete takmer nezmenila. Predčasne narodeným deťom, ktoré prežijú, hrozia celoživotné dôsledky a zdravotné komplikácie.

Pravdepodobnejšie trpia nejakým zdravotným hendikepom, oneskoreným fyzickým alebo mentálnym vývojom a ohrozené sú aj predčasným úmrtím ešte pred piatymi narodeninami.

Na tieto riziká upozorňuje správa Narodení priskoro: Desaťročie opatrení proti predčasnému pôrodu, ktorú vypracovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a UNICEF spolu s PMNCH – najväčšou svetovou alianciou pre ženy, deti a dospievajúcich.

V súvislosti s predčasnými pôrodmi bijú na poplach a označujú ich za problém, ktorého rozsah a závažnosť si svet často neuvedomuje. Napríklad na Slovensku sa v posledných rokoch narodilo asi 8,5 percenta detí predčasne a čísla sa pohybujú na približne rovnakej úrovni dlhodobo.

“Niektoré regióny sú síce zasiahnuté viac, no predčasné pôrody ohrozujú zdravotný pokrok v každej krajine. Väčšie investície do starostlivosti o zraniteľných novorodencov môžu zachrániť milióny rodín pred zlomenými srdciami. Potrebné je aj väčšie množstvo práce pri predchádzaní predčasným pôrodom, čo povedie k znižovaniu počtu mŕtvonarodených detí a aj úmrtí matiek,” vyhlásila profesorka Joy Lawnová z London School of Hygiene & Tropical Medicine, jedna z hlavných autoriek zverejnenej správy.

V článku si prečítate: ktoré krajiny sa v starostlivosti o predčasne narodené deti zhoršili a ktoré idú príkladom

aké sú hlavné príčiny predčasných pôrodov v posledných rokoch

aké zmeny správa WHO navrhuje

Lawnová stála s ďalšími desiatkami kolegýň a kolegov aj za tematicky rovnakou správou z roku 2012, ktorá vtedy podnietila vznik hnutia bojujúceho za urýchlenie opatrení v oblasti predčasných pôrodov a zdravia novorodencov.

Aktuálnu správu vypracovalo viac ako 140 ľudí zo 45 štátov - expertné skupiny zdravotníkov, výskumné organizácie, rodičovské a pacientske spolky, členovia a členky vlád a ďalší.

Česko sa pohlo k lepšiemu, Slovensko stagnuje

Miera predčasných pôrodov bola v roku 2010 celosvetovo na úrovni 9,8 percenta. Nová správa poukazuje na to, že o dekádu neskôr sa dokonca zľahka zvýšila na 9,9 percenta aj napriek zavedeniu mnohých politík, stratégií a praktických zmien s ohľadom na zdravie matiek a detí.

Celosvetovo sa pritom už 80 percent detí rodí v zdravotníckych zariadeniach.