Upečte si cez víkend koláče jednoducho a rýchlo

Užite si rýchle a chutné koláče s ovocím, makom, orechmi, čokoládou alebo karamelom. Všetky sa dajú upiecť do hodiny vrátane prípravy.

Ak potrebujete rýchly a jednoduchý koláč bez lepku a bez mlieka, ktorý si môžu dopriať aj tí, ktorí držia nízkohistamínovú diétu, skúste hrnčekový koláč s banánom a mletými mandľami. Ak nie ste limitovaný diétou, namiesto ovocia použite kúsky čokolády. Pozrite si recept na hrnčekový koláč s banánom bez lepku a mlieka

Chutnú hrnčekovú bublaninu s čerešňami si pripravíte veľmi ľahko. Kombinácia kakaového a svetlého cesta so sladkými čerešňami vytvorí dokonalý chuťový zážitok. Pozrite si recept na mramorovanú hrnčekovú bublaninu s čerešňami

Perníkový koláč skrýva výbornú kombináciu korenia, čokolády a ovocia. Cesto obsahuje strúhané jablká, vďaka ktorým je koláč vláčny a šťavnatý. Koláč je poliaty polevou z čokolády s kyslou smotanou, najlepšie chutí vychladený. Pozrite si recept na perníkový koláč s kyslou smotanou

Tento recept na hrnčekový koláč Gavalier je určený pre všetkých, ktorí hľadajú niečo nové a originálne. S krehkým cestom, tvarohovou a slivkovo-čokoládovou plnkou, si zaručene získate obdiv všetkých návštevníkov vašej kuchyne. Pozrite si recept na hrnčekový koláč Gavalier

Tento recept na karamelový koláč od starej mamy je skutočnou lahôdkou pre všetkých, ktorí milujú sladké dezerty. Výsledkom je mäkký, vláčny koláč so skvelou karamelovou chuťou a príjemnou vôňou. Ak hľadáte jednoduchý recept na chutný koláč, určite by ste ho mali vyskúšať. Pozrite si recept na karamelový koláč od starej mamy

Recept na hrnčekový makový koláč s jogurtom je rýchly a jednoduchý. Zmiešaním jogurtu, múky, krupice, oleja, cukru a makovej múky vznikne hustá hmota, ktorú stačí vyliať na plech a upiecť. Koláč môžete ozvláštniť pridaním mliečnej čokolády, ktorou ho polejete po upečení. Pozrite si recept na hrnčekový makový koláč s jogurtom

Vynikajúca kombinácia klasiky a jednoduchosti. Stačí pripraviť formu a hrnček a môžete sa pustiť do pečenia. Do hodiny máte na stole hotovú bábovku s jemnou smotanovou príchuťou. Pozrite si recept na hrnčekovú bábovku so smotanou

Upiecť šťavnatý koláč z kyslého mlieka s orechmi, hrozienkami a kakaovou polevou je veľmi nenáročné. Stačí zmiešať všetky ingrediencie, upiecť a potom potrieť džemom a kakaovou polevou. Pozrite si recept na šťavnatý koláč z kyslého mlieka

Výborný mäkký koláčik obsahuje mrkvu a mleté orechy a je poliaty osviežujúcou citrónovou polevou a medom. Ideálny recept ak máte prebytočnú mrkvu alebo chuť experimentovať. Pozrite si recept na mrkvový koláč

Hrnčekový koláč s kokosom je jednoduchý, no veľmi chutný dezert. Tento koláč sa pripravuje rýchlo a ľahko, prekvapí vás svojou lahodnou chuťou. Pozrite si recept na hrnčekový koláč s kokosom

Grankový koláč je vynikajúci dezert pre milovníkov čokolády. Jednoduché inštrukcie umožňujú aj menej skúseným pekárom vytvoriť skvelý dezert. Skúste tento recept a užite si jeho jedinečnú chuť. Pozrite si recept na grankový koláč

Tvarohový koláč s kakaovým cestom vyzerá veľmi netradične. Unikátny vzhľad docielite veľmi jednoducho, stačí ak na ešte surové cesto pomocou mikroténového vrecúška nastriekate mriežku z tvarohovej plnky. Pozrite si recept na tvarohový koláč - prešívaná deka