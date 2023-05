Brazílsky tík, sumach, kala nun. Začnite experimentovať v kuchyni

O niektorých potravinách u nás nechyrovať, ale sú dostupné a oplatí sa ich vyskúšať.

Nové chute objavíte vďaka týmto netradičným potravinám zo sveta, o ktorých ste možno ešte nepočuli, ale rozhodne sa ich oplatí vyskúšať.

Chcete si spestriť stravu novými a neobvyklými chuťami? Ponúkame vám zaujímavé inšpirácie zo svetových kuchýň pre milovníkov sladkých aj slaných jedál, jemných aj ostrých pokrmov.

Niektoré položky z našej ponuky môžu tiež potešiť odvážne záhradkárky, ktoré sa neboja výziev.

Tonka bôby

Prečo sa toto novoobjavené korenie označuje ako fazuľky? Pretože táto aromatická rastlina skutočne patrí do čeľade bôbovité. Niekedy sa strom, z ktorého bôby pochádzajú, nevolá tonka ale brazílsky tík.

Pochádza z Amazónie a stáva sa vyhľadávanou alternatívou vanilky. Aróma tonky totiž nielen imituje jej arómu, ale k nej pridáva aj podtón klinčekov a santalu.

Preto je najlepšie skladovať tonku a výrobky z nej oddelene od ostatných korenín v tesne uzavretej nádobe.

Unikátne fazule (a sú to skutočne príbuzné fazule a vlčieho bôbu) nie sú najlacnejšia položka, no platí rovnaký princíp ako pri muškátovom oriešku – pre skutočne intenzívnu chuť stačí do jedál nastrúhať pomerne malé množstvo.

Odporúča sa nielen do sladkého pečiva, ale aj do viacerých mäsitých pokrmov africkej a ázijskej kuchyne. Navyše tonka za svoje vlastnosti vďačí kumarínu, látke obsiahnutej i v iných bôbovinách, škorici cassia a levanduli.

Vo vyšších dávkach je hepatotoxický (poškodzuje pečeň), takže opatrnosť pri konzumácii je najlepší prístup.

Sumach (rhus coriaria)

Toto meno má niekoľko desiatok drevín z čeľade obličkovcovité. Názov znie neobvykle, no v skutočnosti k nim patria aj mango a pistácia. V našich končinách je to predovšetkým okrasná rastlina do záhrad, sumach pálkový je dokonca považovaný za invazívny druh.