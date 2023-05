Rodiny detí s autizmom sú novodobou chudobou. Špeciálnych škôlok je len zopár

Zuzana Musliová chce vytvoriť centrum podľa vzoru Izraela.

Podobne ako všetci rodičia detí so špeciálnymi potrebami, aj Zuzana Musliová musela bezprostredne po zistení, že jej syn má poruchu autistického spektra, čeliť množstvu výziev.

„Nezložilo ma to a ani na chvíľu som si nevravela, prečo sa to deje môjmu synovi a mne. Som nastavená tak, že hľadám riešenia, a preto som hneď začala premýšľať, aké máme možnosti,“ vraví.

Spolu s mužom založili výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti s autizmom, ktoré pod jednou strechou zabezpečuje potrebné terapie.

Projekt s názvom Komunikačná akadémia pomáha deťom rýchlo napredovať a osvojiť si potrebné zručnosti. Poskytované terapie sú cielené priamo na individuálne potreby detí.

Inšpiráciu pre tento typ zariadenia našli v Izraeli, kde podobné zariadenia fungujú s dobrými výsledkami už desiatky rokov. „Nepotrebujeme vymýšľať nič nové. Sú krajiny, ktoré majú fungujúci systém. Úplne by teda stačilo, ak by sme ho prekopírovali a prípadne mierne upravili na naše podmienky.“

Nevieme, koľko detí s autizmom máme

Inšpirácia Izraelom nie je náhodná. Musliová je právnička a prekladateľka z hebrejského jazyka, do Izraela cestuje často a práve v tejto krajine hľadala informácie, ktoré nevedela nájsť na Slovensku.

„Keď sa potvrdilo, že syn má poruchu autistického spektra, začala som, pochopiteľne, pátrať po možnostiach, ako s ním efektívne pracovať, rozvíjať ho a najmä kam ho ako dieťa v predškolskom veku umiestniť.“

Komunikačnú akadémiu navštevuje desať detí s PAS. Stará sa o ne deväť zamestnankýň a dve supervízorky. (zdroj: Komunikačná akadémia)

Hoci školský zákon zaručuje dieťaťu so zdravotným znevýhodnením právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, realita je zvyčajne iná. Počet škôlok pre deti s poruchami autistického spektra (PAS) je na Slovensku málo a podľa skúsenosti rodičov v žiadnom prípade nepokrývajú dopyt.

Podľa Centra vedecko-technických informácií bolo v aktuálnom školskom roku 2022/2023 na Slovensku iba desať špeciálnych tried pre deti s autizmom, ktoré spravovali samosprávy. Súkromní zriaďovatelia prevádzkujú naprieč celým Slovenskom 16 tried. Dokopy tak do škôlok, ktoré zohľadňujú potreby autistických detí, chodilo menej než 150 detí.

Slovensko nevedie štatistiky o tom, koľko detí s poruchou autistického spektra býva ročne diagnostikovaných, ani o tom, koľko ľudí s PAS na Slovensku celkovo žije. Počet detí s autizmom sa tak dá len ťažko odhadnúť.

Nové výskumy z USA napríklad ukazujú, že PAS má až jedno dieťa z 36 a týka sa štyroch percent chlapcov a jedného percenta dievčat. Vzhľadom na to, že celosvetovo sa ročne narodí prinajmenšom jedno percento detí s touto diagnózou, na Slovensku to predstavuje takmer 600 detí každý rok.

Rodičia detí, ktoré nenavštevujú špeciálnu triedu pre deti s autizmom, sa môžu pokúsiť umiestniť svoje dieťa do inej špeciálnej škôlky, skúsiť jeho integráciu do bežného kolektívu alebo ho vzdelávať doma.

Rodič v Izraeli nemá byť pre dieťa terapeutom