Jarný detox je len mýtus? Zabezpečujú ho naše orgány

Detoxy nemajú deklarované účinky, ale prirodzenú detoxikáciu organizmu vieme podporiť.

Na jar sa slovo detox skloňuje stále častejšie. Ten prirodzený si však robí telo samo a my mu môžeme len pomôcť. Ako na to a oplatí sa to vôbec?

Katarína Skubová. (zdroj: FOTO - ARCHÍV K. S.)

Píše PharmDr. Katarína Skybová, riaditeľka Inštitútu redukcie a prevencie nadváhy kompliment®

Detoxom sa často nazývajú spôsoby stravovania, ktorých cieľom je zbaviť telo toxínov. Detoxy sľubujú redukciu nadbytočných kilogramov, zlepšenie imunity a trávenia, zbavenie sa alergií a podobne.

Detox režimov je mnoho. Zväčša zahŕňajú krátkodobé hladovanie počas niekoľkých dní, pitie zeleninových či ovocných štiav, čajov, vylúčenie mäsa, mliečnych výrobkov, alkoholu a iných potravín, ale aj doplnky výživy či dokonca laxatíva a diuretiká.

Akých látok nás tieto procedúry majú zbaviť, nie je celkom jasne definované, no deklarujú, že nás zbavia nečistôt, ťažkých kovov či chemikálií zo spracovaných potravín. Detoxy nemajú podľa výskumov deklarované účinky, je však pravda, že správnou životosprávou vieme podporiť prirodzenú detoxikáciu organizmu.

(zdroj: FOTO - SME ŽENY)

Prirodzený detox

Detoxikácia v pravom slova zmysle znamená zbavenie sa toxínov, ako je alkohol, drogy či iné látky, ktoré telo poškodzujú. Ak sú v tele prítomné vo vysokej koncentrácii, na ich zbavenie potrebujete lieky či medicínske zákroky.

Toxíny sú teda látky, ktorých účinok na organizmus môže byť skutočne smrteľný. Toxínmi sa bežne, no nesprávne, označujú aj látky, ktoré vznikajú v rámci metabolických procesov nášho tela.

Organizmus má geneticky zakódované samoregulačné mechanizmy. Vďaka nim sa „toxíny“, respektíve látky metabolizmu, z tela kontinuálne vylučujú pomocou pečene, obličiek, pľúc, kože a tráviaceho traktu.

Ak niektorý z týchto orgánov prestane správne fungovať, nastáva narušenie homeostázy, rovnováhy vnútorného prostredia a škodliviny sa hromadia v tele. Vtedy môžu vznikať rôzne ochorenia.

Zdravé telo si však s týmito škodlivinami dokáže bežne dobre poradiť. K detoxikácii v pravom slova zmysle teda neprichádza pri obmedzení stravy, každodenne ju zabezpečujú naše orgány.

Ako pomôcť prirodzenému detoxu?