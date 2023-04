Kristína Kövešová: Keď sa ocitol v base prvý kriminálnik, skončili sa debaty o drobnej žene a nebezpečných témach

Investigatívna reportérka prešla veľkou hodnotovou zmenou po prekonani klinickej smrti.

Niektoré prípady vyrieši za týždne, iné sú v procese riešenia aj mesiace či roky. Vždy sa ich snaží dotiahnuť až do konca. Aby boli páchatelia odsúdení a obetiam sa uľavilo.

Dlhovlasá brunetka KRISTÍNA KÖVEŠOVÁ predtým moderovala v šoubiznise, jedného dňa však odhodila lodičky. Chcela robiť niečo zmysluplnejšie, a tak sa stala investigatívnou novinárkou.

Pustila sa do naháňania zločincov v slovenských uliciach. Nebojácna, s veľkým srdcom a jasným a otvoreným názorom.

Tento rozhovor nájdete aj v aprílovom čísle magazínu SME ženy, ktoré je v predaji do 30.4.

Ako sa máte a na čom aktuálne pracujete?

V Markíze pracujem na viacerých témach. Díleroch, detskej pornografii, podvodníkoch, prípadoch týrania žien či zvierat. Na Slovensku je často veľmi ťažké a náročné dosiahnuť spravodlivosť.

Okrem toho sa už niekoľko mesiacov venujem aj moderovaniu Reflexu, čo pre mňa bolo spočiatku veľkou výzvou. Ponuka od nášho riaditeľa Centra spravodajstva a publicistiky Henricha Krejču ma veľmi prekvapila, ale keďže mu naplno dôverujem a mám ho veľmi rada nielen ako riaditeľa, ale aj ako človeka, išla som do toho.

Snažím sa teda nesklamať televíziu a ľudí aj ako moderátorka a stále sa ešte učím. Úprimne sa aj v tejto polohe cítim dobre a som za to vďačná.

A v neposlednom rade sa venujem svojmu podcastu Profil zločinu, osvete a viacerým charitatívnym aktivitám.

Vyriešili ste za posledné obdobie nejaké kauzy či problémy, na ktoré ste obzvlášť pyšná?

Neviem, či slovo pyšná je to správne. Skôr je to také zadosťučinenie za to, že sa ukáže pravda a páchatelia dostanú spravodlivý trest.

Spomínam si na sexuálneho predátora zo Sabinova, ktorý zneužíval viaceré deti, ktoré mali od deväť rokov. Pokojne behal po slobode. Rodina ma požiadala o pomoc.