Psychedeliká jej priniesli jeden z najkrajších zážitkov. Dnes robí osvetu o bezpečnom užívaní

Psychologička Kristína Pomothy vraví, že naša kultúra sa odklonila od mystických zážitkov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Je dôležité, ktorú látku, v akej dávke, v akom vnútornom rozpoložení a za akých okolností človek užije. Emočný a psychospirituálny zážitok môže byť aj veľmi strašidelný, nehovoriac o možnom dlhodobom alebo dokonca trvalom ublížení na zdraví,“ hovorí psychologička KRISTÍNA POMOTHY o užívaní psychedelík.

Hoci sú na Slovensku v súčasnosti zakázané, vo výskume aj v terapii v zahraničí sa tieto látky čoraz viac dostávajú do popredia. Spájajú sa s pozitívnym účinkom pri liečbe depresií, úzkostí, traumy či závislostí.

V niektorých štátoch, napríklad v Holandsku, je legálne mikrodávkovanie niektorých psychedelických látok. "Môžete si kúpiť balík, užívať ho denne a skúmať na sebe rôzne zmeny. Je to veľmi rozšírené, rovnako tak aj v USA," vraví Pomothy.

Upozorňuje však na to, že potrebné je robiť osvetu o správnom užívaní a najmä príprave, aby sa kríza duševného zdravia ešte viac neprehĺbila.

V psychedelikách je podľa nej obrovský potenciál. Sama ich vyskúšala pred rokmi v zahraničí a pomohli jej pri prekonávaní posttraumatickej stresovej poruchy, ktorá sa u nej vyvinula v dôsledku vážnej autonehody.

V rozhovore sa dočítate: Čo zažije človek po užití psychedelík.

Od čoho závisí ich liečivý efekt.

Čo hovorí súčasný výskum o psychedelikách.

Či je bezpečné ich úplne legalizovať.

Prečo západná kultúra nevie so psychedelikami pracovať tak dobre ako prírodné kmene a šamani.

Ešte než sa dostaneme k psychedelikám, začnime tento rozhovor návratom do roku 2019. Vtedy ste zistili, že máte na mozgu nádor. Ako sa to stalo?

V tom čase som sa venovala duševnému zdraviu a prevencii vyhorenia vo firmách. Zaujímala som sa o vedomie a rôzne terapeutické metódy, pričom som začala v rámci týchto metód vnímať aj psychedeliká.

Sama som sa totiž stala obeťou mierneho vyhorenia. Veľmi ťažko som znášala nesúlad medzi mojou profesiou a tým, ako som sa cítila, takže som sa rozhodla prestať na chvíľu pracovať.

Trpela som príznakmi tzv. zastretej mysle. Išla som na neurologické vyšetrenie a následne magnetickú rezonanciu, ktorá odhalila nezhubný nádor v čuchovom centre môjho mozgu.

Ukázalo sa, že ide o dôsledok vážnej autonehody, ktorá sa mi stala v roku 2002. Následne sa mi spustila posttraumatická stresová porucha (PTSP), ktorá ma vrátila do obdobia autonehody.

Ako sa prejavovala?

Mala som rôzne príznaky PTSP. Strach z budúcnosti a z bytia, úzkosti, flashbacky. Keď mám zvýšenú neistotu v živote, tak sa mi dodnes stáva, že ma v sne zrazí auto, ale už to vnímam ako znak toho, že musím niečo zmeniť, poľaviť. S autonehodou som zmierená a som vďačná za to, že som si pri PTSP sama zažila, čo je to byť v takej zraniteľnej polohe.

Vzhľadom na svoju profesiu ste teda mali o psychedelikách povedomie. Akú úlohu zohrali v liečení vašich duševných stavov?

Pôvodne som v psychedelikách nehľadala liečenie PTSP, chcela som sa pustiť len do ich bádania. Keď som ich však vyskúšala, pochopila som určité udalosti, ktoré sa diali pred tými dvadsiatimi rokmi. Mali veľmi silný a krásny terapeutický dosah na moju traumu aj na moje vzťahy s rodinou.

Skúste mi opísať cestu k nim.

Začala som sa obklopovať ľuďmi, ktorí sú v tejto téme odborníci. Našťastie som našla terapeuta, ktorý má veľmi veľa skúseností, dodnes mi pomáha s integráciou a začala som sa s ním pripravovať. Vzala som to rigorózne.

Naštudovala som si protokoly a publikácie odborných organizácií, ako napríklad MAPS, Mind Foundation alebo Beckley Foundation.

Asi polroka predtým, ako som mala svoju prvú psychedelickú skúsenosť, som si najmä veľa čítala, trávila som čas v prírode, meditovala som a robila som si dychové cvičenia. Potom som sa začala v zahraničí, najmä v Holandsku a Portugalsku, stretávať s rôznymi šamanmi.

Aká bola vaša prvá skúsenosť so psychedelikami, keď ste za sebou mali takúto dôkladnú prípravu?