Desaťtisíce ľudí sledujú život ich detí. Plačková a ďalšie influencerky hovoria o sharentingu

Rodičia zverejňujú zo súkromia detí aj to, čo by nemuseli.

Zuzana Strausz Plačková je jednou z najsledovanejších osôb na slovenskom instagrame. Sleduje ju 875-tisíc ľudí. Keď sa jej minulý rok v lete narodil syn Dion, rozbehla na sociálnej sieti aj jeho samostatné konto Dion Baby, ktoré spravuje s manželom Reném Strauszom. Profil ich syna má dnes vyše 100-tisíc sledovateliek a sledovateľov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Rodičia jeho život na sociálnej sieti zachytávajú už od pôrodnice, hoci na fotkách neukazujú synovu tvár.

“Nebol zámer vytvoriť profil jemu, ale jeho detskej kozmetike. Nášho syna dosť chránime, neukazujeme ho na sociálnych sieťach úplne a tváričku mu vždy zakrývame, vzhľadom na to, že je to dieťa a vo svete je premnožené zlo. Myslím si, že maličké deti na sociálne siete ani nepatria, ale samozrejme pri mne sa tomu nijako nedá vyhnúť,” vraví Plačková.

Dion je teda známy, hoci o tom sám ešte nevie. Niektorí takéto prípady prirovnávajú k niekdajším detským hviezdam z oblasti hudby či filmu, ktoré stratili súkromie už v skorom veku. Dnes ide “len” o modernú formu rodičovstva.

Plačková však zďaleka nie je jediná, kto je súčasťou fenoménu “sharentingu”, ktorý celosvetovo prekvitá. Ide o slovné spojenie anglických slov share (šíriť) a parenting (rodičovstvo). Milióny ľudí - influencerských osobností aj bežných rodičov - na sociálne siete pridávajú fotografie či videá svojich detí už od útleho detstva.

Ľudia vidia, ako spia, jedia, hnevajú sa v obchode či tancujú na karnevale. Tiež ich sledujú na dovolenkách, v bazéne pri plávaní alebo pri rozbaľovaní vianočných darčekov. A dokonca aj skôr - niektoré deti sa na internet dostanú ešte pred narodením skrz snímky z ultrazvuku a dokumentované sú aj počas pôrodu.

Nastoľuje sa tak otázka ich súkromia a aj dopadu na životy do budúcna. Existuje vôbec hranica medzi tým, čo je nevinné ukazovanie, o ktorom ešte smie rozhodovať rodič, a čo už je vážnym narúšaním súkromia dieťaťa? Kde sa začína monetizovanie detskej existencie?

Denník SME sa pýtal známych slovenských influenceriek vrátane tých, ktoré vytvorili účty aj svojim deťom, ako nad problematikou uvažujú a ako si deti chránia. A tiež psychologičky a odborníka na prevenciu kriminality, aké sú riziká ukazovania detí a čo to môže jedného dňa spraviť s ich psychickým prežívaním.

Zuzana Strausz Plačková so synom Dionom a manželom Reném Strauszom. (zdroj: archív Z.P.)

Nie som Beyoncé, aby ma niekto prenasledoval

Najznámejšia slovenská vizážistka Lucia “Lucid” Sládečková hovorí, že svojej dcére nezriadila samostatný účet na profesionálnej báze.

“Vytvorila som ho ako poďakovanie ľuďom, ktorí nám posielali darčeky, čiapky, balíky a zbieralo sa to. Keďže som nechcela všetko dávať na môj instagram, lebo by to bola hneď reklama a ľudia už moje poďakovania využívali, Lydke som vytvorila profil,” vysvetľuje.

Jej dcéra Lýdia má šesť rokov a na sociálnej sieti ju sleduje vyše 52-tisíc ľudí. Dievča sa na fotkách objavuje nielen doma, ale aj na dovolenkách pri mori, na výletoch či dokonca u lekára.

“Premýšľam, čo nie je dehonestujúce pre moju dcéru, ale hovorí sa, že kto chce psa biť, palicu si nájde. Aj na to ju pripravím,” vraví Sládečková.

Hranice vraj má a Lýdiu nezneužíva na “lajky”. “Ale zase vieme, že lajkované sú tehotné, bábätká a psíky. Ešte mi chýba psík,” poznamenáva s iróniou.