Naše brucho môže byť zodpovedné za migrénu či bolesť chrbtice. Aké tajomstvá ešte ukrýva?

Všetky problémy s bruchom nemusia byť diastáza.

Vypracované tehličky vôbec nie sú dôkazom toho, že naše brucho je zdravé. A ak zdravé nie je, vie nás potrápiť nielen diastázou, ale napríklad aj bolestivým chrbtom či migrénami.

Čítate správne. Podľa fyzioterapeutky Moniky Šrenkelovej totiž v ľudskom tele všetko so všetkým súvisí.

Monika Šrenkelová, diplomovaná fyzioterapeutka, autorka metodiky Correct Body System

Ruku hore, ak túžite po plochom brušku bez tukových zásob, ktoré by ste mohli v lete hrdo vystavovať na obdiv v plavkách tak, ako kedysi aj ja. Alebo ho minimálne nezakrývať voľnými tunikami. Najmä ak máme za sebou jeden či viac pôrodov a na svoje brucho z mladosti len sladko spomíname. A pohľad do zrkadla na neraz vyduté bruško, ktoré ani pár rokov po pôrode nie a nie spľasnúť, nás veruže ani trochu neteší.

Podľa košickej fyzioterapeutky Moniky Šrenkelovej by sme však po skutočne pevnom bruchu mali túžiť v prvom rade z celkom iného, závažnejšieho dôvodu. Popri všetkých tých chudnúcich výzvach okolo nás sa však, žiaľ, o ňom toľko nehovorí. Ak vôbec. Pevné brucho totiž neznamená mať iba na povrchu viditeľný „pekáč buchiet“.

„Brušnú stenu tvorí jedenásť vrstiev vrátane spojovacích tkanív a kože, nie je to len jeden sval. Prichádzajú za mnou športovci pyšní na svoj sixpack, no svalnaté brucho majú nezdravo vyduté ako korytnačky. Napriek vytrénovanému priamemu brušnému svalu majú totiž oslabený hlboký stabilizačný systém, teda náš svalový korzet transverzus abdominis, ktorý potom nedrží obsah brušnej dutiny tak, ako by mal.

Zjednodušene povedané, takíto ľudia majú síce pevný povrch, ale slabý stred. A to sa potom premieta do rozličných zdravotných ťažkostí, počnúc problémami s krčnou chrbticou, bolesťami či dysfunkciami vnútorných orgánov a končiac pupkovými herniami či toľko skloňovanou diastázou,“ upozorňuje odborníčka na brucho.

Spomína si na prípad mamičky, ktorá sa pred pôrodom profesionálne venovala zápaseniu, telo samý sval. „Osem mesiacov po pôrode mala síce na bruchu 'tehličky', ale vyzeralo tak, akoby ukrývalo basketbalovú loptu. Plakala od nešťastia, pretože nerozumela, ako je to možné, veď celý život trénovala.

Odpovedala som jej, že jedna vec je cvičiť a druhá vec je mať pri tom cvičení stabilizovaný sval transverzus abdominis, ktorý sa upína na siedme rebro a driekovú časť chrbtice a tvorí akúsi obruč pre vnútorné orgány. Je to akýsi korzet alebo opasok nášho tela a z drvivej väčšiny ho tvorí veľká fascia, aponeuróza. A práve tá prekročila svoje limity a ostala oslabená,“ vysvetľuje Monika Šrenkelová.

Skrátený sval bolí ako obličky

Pevné brucho teda nemá byť nevyhnutne pevné na dotyk, pevnosť znamená v prvom rade to, že poskytuje dostatočnú oporu vnútorným orgánom. Musí byť silné najmä vo svojej hĺbke. Ak totiž brušné tkanivo nemá optimálny tonus a elasticitu a nedokáže byť preto orgánom oporou, toto jeho oslabenie sa môže odrážať aj vo fungovaní našich vnútorných orgánov.