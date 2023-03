Súrodenecká agresia a násilie presahuje obyčajnú rivalitu. Aj brat či sestra môžu šikanovať

Deti bojujú aj o pozornosť rodičov.

Jedináčikovia niekedy deťom so súrodencami závidia. Súrodenec totiž môže byť dobrým spoločníkom, dôverníkom, sprisahancom, ochrancom aj zásobárňou oblečenia.

No súrodenectvo, to sú aj hádky či ťahanice o hračky, oblečenie, priestor či pozornosť rodičov. A o to iste žiadny jedináčik nestojí.

Najmä v poslednom prípade môžu byť súrodenci prirodzenými konkurentmi. Podľa výskumníčok Corinn Jenkins Tuckerovej a Tanyi Rouleau Whitworthovej, ktoré sa zameriavajú na súrodeneckú dynamiku, rodičovstvo a duševné zdravie, rivalita zväčša nastáva, ak bratia či sestry považujú lásku a pozornosť rodičov za obmedzenú či naklonenú v prospech toho druhého či druhých.

Je pravda, že rivalita dokáže motivovať deti k rozvíjaniu jedinečných talentov, schopností napríklad v akademických, športových či hudobných disciplínach a iných vlastností, aby získali pozornosť svojich rodičov. Niekedy však môže viesť aj k žiarlivosti a haštereniu, ktorých priveľké množstvo dokáže vyústiť v agresivitu, šikanovanie a dokonca v zneužívanie a násilie.

"Konflikt medzi súrodencami je rozšírene považovaný za normálny, ale v uplynulom desaťročí nový súbor výskumov neustále ukazuje, že súrodenecká agresia a zneužívanie nie sú ani zďaleka neškodné – a môžu mať celoživotné následky," upozorňujú v texte na odbornom portáli The Conversation.

Psychologička z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) Beáta Sedlačková pre SME vysvetľuje, že v psychologickej praxi sa často stretávajú so súrodeneckou rivalitou a žiarlivosťou.

"Ide o častý problém, s ktorým sa rodičia obracajú na psychológov s cieľom, ako čo najvhodnejšie výchovne viesť deti, aby sa prejavy žiarlivosti medzi súrodencami minimalizovali," hovorí.

Na výskyt súrodeneckých konfliktov majú vplyv prejavy žiarlivosti, ktoré môžu mať formu agresívnych prejavov, ako je otvorené nepriateľstvo, čo je vonkajší prejav žiarlivosti, s cieľom fyzicky ublížiť súrodencovi. Ďalším spôsobom je snaha získať si pozornosť rodičov nevhodnými prejavmi. Dieťa akoby zabudne na už naučené návyky a dožaduje sa zvýšenej starostlivosti.

Vyskytnúť sa môžu aj neurotické poruchy vo forme nočného pomočovania, porúch spánku, oneskorením rečového vývinu, tikov, tráviacimi ťažkosťami či regresom vo vývine.

