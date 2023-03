Emma Tekelyová: Strach, že rokmi krása odchádza a žena stráca na cene, je nezrelosť

Ako dokážeme starnúť do krásy?

V tomto rozhovore je toľko bonmotov, ktoré vám zarezonujú v hlave, až budete mať pocit, že čítate akýsi rýchly návod na to, ako starnúť a ako žiť.

A veru, je to trochu tak. Inak to ani nemôže dopadnúť, keď robíte rozhovor s EMMOU TEKELYOVOU.

Kedy sa pre vás téma starnutia stala natoľko zaujímavou, že ste o nej začali hovoriť nahlas a prečo?

"Dotkla sa ma osobne. Moderovala som televíznu reláciu Salón Beauty, sledovanosť sme mali aj po piatich rokoch vysokú.

Dramaturgička mi však oznámila, že by som sa mala striedať s niekým mladším, pretože už mám 40 rokov. Bolo to koncom 90. rokov, keď sa otvorili hranice a dorazil k nám kult mladosti. V móde bolo mať maximálne do tridsať rokov."

V tom čase ste napísali svoj prvý knižný bestseller Byť ženou je úžasné. Súviselo to s touto skúsenosťou?

"Myslím že áno, viac som si začala všímať iné ženy, ako o sebe pochybovali, tak sa vo mne ozval akýsi vzdor. Iniciatíva však nevyšla odo mňa, oslovili ma z vydavateľstva Ikar, aby som napísala knihu o kráse.

To som odmietla. Na jeden nádych som vytvorila 240 strán o tom, aké je úžasné byť ženou, intuícia ma nesklamala. Kniha je dodnes tretím najpredávanejším titulom vydavateľstva."

Emma Tekelyová (69) Slovenská moderátorská legenda, publicistka a posledné roky aj úspešná knižná autorka a zanietená propagátorka aktívneho životného štýlu.

Na konte má 20 kníh, napríklad bestsellery Byť ženou je úžasné, Polievky na chudnutie a Byť ženou je úžasné v každom veku.

Je veľkou propagátorkou tvárovej gymnastiky.

Žije a pracuje v Bratislave, má dcéru Emu.

Sledovať ju môžete na facebooku a instragrame @emma.tekelyova

Vek okolo štyridsiatky je pomyselná hranica medzi mladosťou a zrelosťou. Ženy ho taja, maskujú, majú z neho depresie... čo si o tom myslíte?

"Štyridsiatka je kríza, týka sa aj mužov. Tiež som mala zlé chvíľky, ale na druhej strane som si začala viac uvedomovať hodnoty, čistiť vzťahy, počúvať intuíciu a vnímať súvislosti.

Strach, že rokmi krása odchádza a žena stráca na cene, je nezrelosť. Krása kvitne v každom veku, tak ako láska."

V akom veku ste sa vy cítili pekná? Bolo to v osemnástich, alebo možno až neskôr?

"V osemnástich som sa cítila nenápadná, obyčajná, nespokojná so sebou. Keď som začala robiť modelku, zdvihlo mi to sebavedomie, ale ešte dlho som sa učila ´byť pekná´.