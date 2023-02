Herečka Vica Kerekes: Verím v lásku na prvý pohľad, stala sa mi

Žije v prítomnosti, množstvo vecí vnútorne rozoberá a očisťuje sa v samote a tichu prírody. Za príťažlivé na mužoch považuje spojenie nežnosti s mužnosťou. A ženu podľa nej robí najpríťažlivejšou to, keď je sama so sebou spokojná, keď si užíva seba a život.

Neľutuje nič z toho, čo sa udialo. Herectvo ju posilňuje a za hybnú silu považuje lásku, tá pre ňu znamená všetko - začiatok aj koniec.

Taká je slovensko-maďarská herečka VICA KEREKES.

Tento rozhovor nájdete aj vo februárovom vydaní mesačníka SME ženy, ktoré je v predaji do 28.2.2023.

Dávate si novoročné predsavzatia?

Vôbec nie. Každý deň je pre mňa ako nový začiatok. Posúvať sa môžeme kedykoľvek a nepotrebujeme na to stimul Nového roka. Nespájam si Nový rok s predsavzatiami.

Ak je pre vás každý deň možný nový začiatok, máte sebadisciplínu na to, aby ste nové záväzky dodržali?

Množstvo vecí vnútorne rozoberám a kladiem si otázky, čo je dobré a čo menej. Ak ideme cielene za tým, čo sa nám javí ako túžby, môžu nám unikať iné veci, ktoré nám vchádzajú do cesty. Ak sa zameriam na jeden cieľ, zároveň si vytýčim mantinely a v rámci nich sa pohybujem. Môj záujem je sústredený naň a môžem prehliadnuť iné veci, ktoré by mi v konečnom dôsledku mohli priniesť viac.

Skôr sa snažím žiť otvorene a starám sa o svoje vnútorné dieťa. Moje snaženie smeruje aj k tomu, aby som dokázala zužitkovať to, čo mám, a pre tých, ktorí to potrebujú. Tomuto verím a to žijem.

Čo pozitívne sa vám podarilo dosiahnuť touto životnou filozofiou?