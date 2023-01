Seniorov pribúda. Ak sa starajú o vnúčatá, zlepšuje im to pamäť, no znižuje vyhliadky na partnerský vzťah

Seniorov je viac ako detí do 14 rokov.

Pomoc starých rodičov pri starostlivosti o vnúčatá môže byť pre rodičov vítaným odbremenením. Otázne je, či sa táto opatera nestane bremenom pre babky a dedkov. Štúdie a výskumy prinášajú výsledky, ktoré sa od seba výrazne líšia. Vplyv na to má situácia v rodine a aj rozsah povinnosti.

Fakt, že podiel seniorov v spoločnosti narastá, nie je novinkou. Na Slovensku prvýkrát prevýšil počet osôb nad 65 rokov (874-tisíc, 16 percent) podiel detí do 14 rokov (858-tisíc, 15,7 percenta) v roku 2018.

O tri roky neskôr vyšší podiel seniorov potvrdilo aj Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021. V ňom deti do 14 rokov naďalej tvorili takmer 16 percent slovenskej populácie, no počet občanov nad 65 rokov sa zvýšil na 17 percent.

V porovnaní so sčítaním obyvateľov spred 30 rokov nejde v prípade počtu seniorov o vysoký nárast, no deti do 14 rokov tvorili v roku 1991 až 25 percent populácie.

Slovensko však nie je jediné s podobným trendom. Britský týždenník The Economist nedávno napísal, že prichádza vek starých rodičov. Ich pomer k deťom mladším ako 15 rokov totiž za posledných šesťdesiat rokov viditeľne vzrástol. Kým v roku 1960 bol tento pomer 0,46, v roku 2022 to bolo 0,8 percenta. Odborníci pritom očakávajú, že do roku 2050 počet starých rodičov prevýši počet detí.

Sociologička Kate H. Choi z kanadskej Western University v tejto súvislosti vo svojom texte na portáli Psychology Today upozorňuje na to, že diverzifikáciou rodiny, sa zvýšil aj podiel detí žijúcich u starých rodičov. Napríklad, v roku 2018 žilo približne desať percent amerických detí so svojimi starými rodičmi.

Starostlivosť o vnúčatá prináša aj lepšiu pamäť

Štúdia z roku 2020 zameraná na starých rodičov v Amerike, ukázala, že tí, ktorí sa o vnúčatá starajú na plný úväzok, dosiahli vyššie skóre v kognitívnych testov ako tí, ktorí sa opatere v takom rozsahu nevenovali. Babky a dedkovia na plný úväzok mali lepšie výsledky napríklad pri tvorbe slov a cvičení na pamäť. Zároveň im niektoré kognitívne zručnosti klesali pomalšie.