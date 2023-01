Rodičmi zo dňa na deň. Ako človeka zmení rok s adoptovaným dieťaťom a v čom je adopcia náročná

Veronika a Martin Šulíkovci so synom. (Zdroj: SME - Marko Erd)

Keď vyšla v bulvárnych médiách prvá správa o tom, že Adela a Viktor Vinczeovci sa ako adoptívni rodičia konečne dočkali dieťaťa, Veronika Šulík sa úprimne potešila.

Sama vie, aké je to roky sa pokúšať o dieťa a napokon už len čakať na vytúžený telefonát z úradu. Rozladil ju však prístup bulváru a verejnosti k novopečeným známym rodičom. Tí, ktorí netušia, čo znamená prechádzať si adopčným procesom, si totiž neuvedomujú všetky okolnosti.

"Je to obdobie, ktoré si rodičia chcú užívať v súkromí, s bábätkom sa zoznamujú a keď ich stále niekto špehuje a fotí, nemôžu ho ani vytiahnuť na prechádzke z kočíka a popestovať si ho. Mohli by im preto dať pokoj," vraví 31-ročná žena.

Veronika Šulík je už vyše roka mamou adoptovaného chlapca. Ju aj manžela Martina (42) čakala dlhá cesta, ktorá je pre niektoré páry jediným spôsobom, ako sa stať rodičmi. Netreba si ju však idealizovať a aj preto sa rozhodla s manželom porozprávať pre SME o tom, ako táto cesta vyzerá.

"Chápem, že rodičia sa v takom prípade nechcú o celom dianí veľmi vyjadrovať. Ani my sme nechceli, kým sme nemali dieťa aspoň po prvom súde a kým nebolo v predosvojiteľskej starostlivosti," hovorí.

Svojho syna videli prvýkrát ako osemmesačného v novembri 2021. "Bola to láska na prvý pohľad. Keď ho priniesli vo vajíčku, svietili mu v ňom iba krásne veľké oči. Hneď v ten deň sme sa s manželom rozhodli, že do toho určite ideme," vraví.

Potraty, vyhodené peniaze a nečakaný telefonát

Veronika a Martin sú spolu už vyše pätnásť rokov, vzali sa v roku 2016. O dieťa sa snažili dlho, no neúspešne. Už dávno pred svadbou sa vraj rozprávali o tom, že ak by sa im nedarilo počať prirodzenou cestou, chceli by si dieťa adoptovať.