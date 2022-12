Vianočné dobroty z redakcie SME. Skúste uvariť a upiecť podľa našich receptov

Sladké aj slané jedlá na vianočný stôl.

Je tesne pred Vianocami a vy rozmýšľate nad tým, aké jedlo či sladký koláč by ste ešte pridali na sviatočný stôl? Nechajte sa inšpirovať ľuďmi, ktorých každý deň čítate či počúvate. Prinášame vám vianočné dobroty z redakčnej kuchyne SME. Dobrú chuť a prežite krásne sviatky!

Aké recepty v texte nájdete: Vianočná kapustnica Jakuba Fila

Biela kapustnica Denisy Koleničovej

Vianočná hríbová polievka Soni Jánošovej

Špaldový chlieb s chilli Matúša Burčíka

Šalát bez majonézy Miloslava Šebelu

Vegan vianočný šalát a (ne)ryba Anny Krištofčovej

Kapor inak Viktora Kiššimona

Vianočná granola Bronislavy Figurovej

Čokoládovo-perníkové crinkles Jany Maťkovej

Burizónové guľky s karamelom Michaela Džomekovej

Trochu iné minikrémeše Dominiky Colombovej

Roláda z marína keksov Zuzany Kovačič-Hanzelovej

Citrónové rezy Moniky Moravčíkovej

Cupcaky s bielym krémom Denisy Koleničovej

Vianočné pusinky Jany Hvozdovičovej

Makovník a orechovník od mamy Janky Chorvatovičovej

Jakub Filo, zástupca šéfredaktorky

Vianoce sú čas, keď sme spolu

Mám rád tie malé denné či sezónne rituály. Pomáhajú mi ukotviť sa vo svete, spájať ma s ľuďmi, dávajú mi rytmus aj záchvev nostalgie. Vianoce sú pre väčšinu z nás koncentráciou rituálov, keď sa schádzame s našimi blízkymi pri stromčeku a okolo štedrovečerného stola, krájame jabĺčka, oblátky plníme medom a zajedáme cesnakom, pod obrus vkladáme peniaze, niektorí sa cez deň postia, spievajú koledy a každoročne sa hodiny vieme rozprávať o tom, či fazuľová alebo kapustnica, či jucha alebo poriadna klobásová s údeninou.

U nás doma to je kombinácia oravskej juchy, teda čírej kapustovej polievky potiahnutej paprikou, ktorá sa podáva so zemiakovou kašou, a gemerskej hustej klobásovej polievky s veľa hríbmi.

Hoci kapustnica je rituálom samým osebe, napokon sa aj z jej varenia stal u nás rituál.

Schádzame sa už ráno, na dvorčeku rodičovského domu, rozbaľujeme kotlinu a z varenia vianočnej kapustnice sa stáva takmer celodenný program, pri ktorom debatujeme, hodnotíme, smejeme sa. Spolu. A práve to je tá podstata.

Recept:

Vianočná kapustnica

Ingrediencie (neuvádzam počet ľudí, množstvá berte najmä ako pomery): 2 ks väčšej cibule, 5 strúčikov cesnaku, 1 kg – klobás (dávam kombináciu – mäkšiu a suchšiu –, pričom jednu vyberám vždy pikantnú), 2 kg – kyslej kapusty (nezlievať kapustovú šťavu, nepremývať), hríby – odporúčam najmä podľa chuti, ja ich mám rád, preto ich dávam viac, jedno balenie sušených sliviek alebo fíg, čierne korenie, bobkový list, červená paprika, smotana, zemiaky, maslo, mlieko, smreková vetvička.

Kapustnica Jakuba Fila. (zdroj: SME - MARKO ERD)

Postup:

1. Cibuľu a cesnak nakrájané na malé kúsky a klobásu nakrájanú na kolieska hodíme do kotliny. Nemusíme pridávať olej. Klobáska po chvíli pustí masť a spolu s cibuľou vytvorí základ.

2. Do kotliny vyžmýkame šťavu z kapusty a premiešame s klobáskovým základom. Zovrie prakticky okamžite a tak pridáme vodu a následne aj samotnú kapustu. Môžete ju nakrájať na menšie slíže, ak to tak máte radšej. Objem vody tiež závisí od toho, ako veľmi hustú chcete kapustnicu mať. Ja mám radšej hustejšiu. Počkáme, kým kapustnica začne bublať.

3. Pridáme korenie – bobkový list, niekoľko kusov, čierne korenie, červenú papriku. V tejto fáze pridávam približne dve tretiny hríbov.

4. Kapustnicu necháme variť na malom plameni približne 40 minút. Potom pridáme slivky alebo figy, podľa toho, čo máme k dispozícii, a tiež zvyšok hríbov. Táto druhá várka hríbov vytvorí to, že niektoré budú v kapustnici tuhšie, čo mám rád. Ak vám to nevyhovuje, pridajte všetky hríby v prvom kroku. Varíme ďalších 10 minút.

5. Po 10 minútach pridáme smrekovú vetvičku, ideálne odrezanú z konca halúzky, aby bola čo najmladšia. Funguje ako korenie a kapustnici dodá peknú vôňu. Varíme ďalších desať minút a kapustnicu necháme dôjsť.

6. Na záver pridávame kyslú smotanu. Zvykli sme si pridávať ju priamo na záver varenia do hrnca, aby sa aj smotana premiešala s kapustnicou. V kotline to veľmi závisí od podmienok, lebo pri silnom vare sa vám môže zraziť. Je úplne v poriadku, ak smotanu nepridáte a každý si ju dá podľa chuti až priamo na tanieri.

7. Štedrovečernú kapustnicu varíme priamo 24. decembra. Ale ak máte ten luxus a môžete ju navariť skôr, kapustnica je vždy lepšia, keď 24 hodín postojí a ideálne zmrzne. Chute sa oveľa viac previažu.

8. Keďže môj otec jedával na Orave číru kapustnicu – juchu – teda bez samotnej kapusty a klobásy, dávali si do polievky zemiakovú kašu. A presne to robíme aj my.

9. Doprostred taniera dáme za lyžicu zemiakovej kaše a zalejeme ju poriadnymi naberačkami kapustnice (aj s klobáskou, hríbmi a slivkami). Dávajte pozor, aby ste ešte vládali druhé.

10. Dobrú chuť a šťastné a veselé.

Denisa Koleničová, redaktorka sekcie Zdravie

Rozrastá sa rodina aj vianočné menu