Jana Oľhová: Keď sa človek začne priveľmi zapodievať vlastnou osobou, má len problémy

S herečkou a mamou šiestich detí otvorene o živote, divadle aj popularite.

Presvedčiť ju na rozhovor je poriadna fuška. O to viac sa teším, že je po rokoch opäť v magazíne SME ženy. Svojrázna, úprimná, múdra, vtipná a veľmi príjemná – taká je jedna z najvýraznejších herečiek slovenskej scény JANA OĽHOVÁ.

Začnem veľmi netypicky – otázkou, prečo s vami neexistuje veľa rozhovorov, napríklad aj v ženských magazínoch, keď ste jednou z najvýznamnejších slovenských hereckých osobností. Vyhýbate sa im?



Áno. Pamätám sa na svoj úplne prvý rozhovor ešte na vysokej škole, keď

som zdrhla na toaletu a počkala tam, kým novinári vyspovedajú spolužiakov

a odídu.

A v podstate by som to chcela robiť doteraz, len už je to trochu trápne.

(smiech)

Ono je to na jednej strane aj dobre, keď človek nevykúka z každého rohu a je pre ľudí tak trochu záhadou, ale ak sa človek rozhodne pre herectvo a je v ňom úspešný, záujmu médií sa nevyhne a mal by s ním rátať. Je popularita niečo, s čím bojujete?



Nesúhlasím s tým, že ak je človek známy, musí svoju popularitu dokrmovať.

Nemusím sa dozvedať, že má herečka nový účes a skvelú farbu vlasov. Vôbec

ma to nezaujíma.

Úspechy vás však, predpokladám, tešia.



Áno, tešia, no zároveň zaväzujú.

Vždy, keď dostanem cenu, chvíľu sa z nej teším a potom sa zľaknem, že prečo som ju dostala, či už náhodou nekončím. (smiech) Takže u mňa sa to spája s pochybnosťou, čo bude ďalej.

Vždy ste túžili byť herečkou?



Asi čakáte odpoveď, že som sa už ako päťročná zvŕtala doma pred zrkadlom. Zvŕtala som sa síce, aj som sa pozorovala...