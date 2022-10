Hasiť majú len vo voľnom čase. Prečo Slovensko nemá žiadnu výjazdovú hasičku?

Na pohovore ešte nebola žiadna žena.

K dobrovoľným hasičom sa Češka Michaela Žďárská pridala v roku 2019. Za tri roky sa zúčastnila na takmer päťdesiatich výjazdoch technickej pomoci pri požiaroch a mimoriadnych udalostiach. Pomáhala počas pandémie, pri odstraňovaní škôd po tornáde na Morave, absolvovala školenia a začala súťažiť v disciplíne TFA (Toughest Firefighter Alive).

Od neprofesionálnych hasičov sa tento rok presunula k profesionálom a v súčasnosti je prvou profesionálnou výjazdovou hasičkou v Česku. Vo viacerých rozhovoroch uviedla, že dosiaľ boli ženy ako výjazdové hasičky odmietané systematicky.

Ministerstvo: Nie sme nútení prijímať ženy

„Povedali im, že ženy do výjazdu neberú, pretože tam ísť nemôžu. Ja som si podala žiadosť a pretože som u dobrovoľných hasičov, venujem sa pretekom TFA a webovým stránkam, na ktorých sa hasičstvo propaguje, som trochu viac na očiach. To mi pomohlo. Teraz by k testom mohli pristupovať aj ďalšie ženy,“ povedala Žďárská pre Český rozhlas.

Na Slovensku ochota pustiť ženy medzi profesionálnych výjazdových hasičov stále chýba a šancu zatiaľ nedostala žiadna.