Súrodenci majú kľúčovú rolu v našom detstve. Ako ovplyvní našu osobnosť to, či máme brata, alebo sestru?

Deti má štvrtina európskych domácností.

Na psychologický vývin i celkový rozvoj dieťaťa nemajú vplyv iba rodičia. Jednu z kľúčových úloh v detstve totiž zohrávajú aj súrodenci. Ak ich máme.

Vzťahy medzi súrodencami nie sú len o súboji o pozornosť rodičov, rivalite či žiarlivosti. Kanadské štúdie z roku 2018 ukázali, že vrelosť a podpora staršieho súrodenca, dokáže pomôcť tomu mladšiemu s rozvojom reči či s pochopením myslenia a názorov iných.

Obe strany majú zároveň vplyv aj na rozvoj empatie u toho druhého. Podľa štúdie platí, že ak je jeden z nich empatický, druhému to prospeje.

Výskumníci Jan Feld a Thomas Dudek z novozélandskej Victoriinej univerzity vo Wellingtone (Victoria University of Wellington) a Anne Ardila Brenøeová z univerzity v Zürichu sa v najnovšej štúdii pokúsili nájsť odpoveď na otázku, ako a či vôbec má na našu osobnosť vplyv to, či sme vyrastali s bratom, alebo so sestrou.

Veľkosť domácností v EÚ 24,4 percenta domácností má deti, z nich: 49,4 percenta sú jednodetné,

38,6 percenta dvojdetné,

12 percent domácnosti s viac ako tromi deťmi. Zdroj: Eurostat

V rozsiahlej štúdii skombinovali dvanásť prieskumov pokrývajúcich deväť krajín - USA, Spojené kráľovstvo, Holandsko, Nemecko, Švajčiarsko, Austrália, Mexiko, Čína a Indonézia. Nazbierali tak dáta od takmer 86-tisíc osôb.

Sledovali v nich "veľkú päťku" vlastností: otvorenosť voči novej skúsenosti, svedomitosť, extroverziu, prívetivosť a neuroticizmus.

Výskumníci sa pozreli aj na toleranciu k riziku, dôveru, trpezlivosť a mieru, do akej ľudia veria, že majú kontrolu nad svojimi životmi.

Pre štúdiu vytvorili aj index, ktorý opisoval, do akej miery majú ľudia typicky ženskú osobnosť. To im dovolilo komplexne otestovať, či vyrastanie so súrodencom opačného pohlavia vedie k viac-menej rodovo stereotypnej osobnosti.