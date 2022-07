Aké možnosti má tehotná vysokoškoláčka na škole?

O tehotenské štipendium môžu požiadať aj vysokoškoláčky z Ukrajiny.

Aj keď sa priemerný vek prvorodičiek na Slovensku pohybuje okolo 28 rokov, nie je výnimkou, že niektoré ženy otehotnejú ešte počas štúdia na vysokej škole. Tehotenstvo im však nemusí nabúrať študijné plány a ukončiť štúdium.

Tehotné študentky môžu v štúdiu pokračovať ďalej bez zmeny, požiadať o individuálny študijný plán alebo štúdium prerušiť. Pri prerušení a pri prechode na individuálny študijný plán však treba komunikovať so študijným oddelením, pretože na jednotlivých školách sú odlišné podmienky.

Študentka Prešovskej univerzity v Prešove Martina Miklošková študovala tehotná v čase, keď ešte bola povinná domáca karanténa. Dodáva, že keby bola znova tehotná v prezenčnej forme vyučovania, rozhodne by neprerušila štúdium. Podľa nej sa to totiž neoplatí, pretože by si musela spájať ročníky, aby neplatila za štúdium.

„Keď si niekto štúdium na rok preruší, má možnosť spojiť si ročníky, čo je psychicky aj fyzicky náročné, alebo si zaplatiť štúdium o rok naviac, čo je na našej univerzite za oba semestre 700 eur,“ vysvetľuje s tým, že študent bakalárskeho štúdia musí zvládnuť štúdium riadne za tri roky.

Na univerzite jej poskytli namiesto individuálneho študijného plánu náhradné plnenie povinností, akými sú úlohy naviac či konzultácie s vyučujúcim. V rámci administratívy musela ísť za každým vyučujúcim zvlášť a dať mu podpísať papier o náhradnom plnení povinností. To sa jej podarilo vyriešiť cez mail. Hovorí, že vyučujúci boli zhovievaví a ochotní pomôcť.

Od apríla 2021 majú študentky navyše nárok na tehotenské štipendium. Umožnila im to novela zákona o vysokých školách. Miklošková vníma tento príspevok pozitívne, keďže im pomohol v rodinnom rozpočte.

Po splnení potrebných náležitostí študentke každý mesiac počas tehotenstva pribudne na účte 200 eur. Príspevok sa vypláca aj za mesiace júl a august. Žiadateľkou môže byť aj študentka, ktorá má prerušené štúdium z dôvodu tehotenstva.

Kto má nárok na tehotenské štipendium?

Študentka k svojej písomnej žiadosti o tehotenské štipendium potrebuje priložiť lekárske potvrdenie o tom, že sa začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (13. týždeň tehotenstva).