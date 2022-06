Sex roboty, ktoré sa s človekom porozprávajú. Budúcnosť sextechu vyvoláva nadšenie i obavy

Pri virtuálnej realite to nekončí.

Pred niekoľkými rokmi prišiel analytik, futurológ, vyštudovaný matematik a fyzik Ian Pearson so šokujúcou víziou. V roku 2035 vraj bude väčšina ľudí vlastniť erotické hračky, ktoré budú schopné využívať virtuálnu realitu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Bohatí jednotlivci vraj už okolo roku 2025 začnú nakupovať sexuálne roboty a v roku 2050 budú mať ľudia s robotmi a androidmi sex častejšie ako s inými ľuďmi.

Hoci jeho vyjadrenia treba brať s rezervou, keďže sa ukazuje, že prinajmenšom pornografická virtuálna realita zatiaľ do úplného mainstreamu neprenikla, takzvaný sextech priemysel skutočne zažíva zlaté časy. Odhaduje sa, že v roku 2027 bude mať trh s erotickými a sexuálnymi hračkami hodnotu okolo 57 miliárd eur.

Neznamená to však, že by sa ľudská túžba po vzájomnej intimite vytratila. Technologický pokrok však spôsobuje, že sa formy jej naplnenia budú meniť. A to sa už deje.

Technológie totiž vstupujú do oblasti lásky, vzťahov a najmä sexuálneho zbližovania zásadným spôsobom.

Katalyzátorom zmien bola pandémia, pre ktorú sa väčšina ľudí vo svete musela sociálne izolovať a trávila viac času osamote. Príťažlivou komoditou sa tak stali sexuálne roboty, erotické hračky a pomôcky, spomínaná virtuálna realita a svoju rolu zohrali aj staré známe zoznamovacie aplikácie, cez ktoré sa ľudia zbližovali aspoň na diaľku.

"Sex vyzeral v uplynulých rokoch veľmi odlišne v porovnaní s minulosťou, či už ide o vznik nových technológií, alebo o nové druhy sexuálneho správania," okomentovala Debby Herbenicková, jedna z autoriek veľkého amerického výskumu, ktorý vyšiel minulý rok.

Ten medzi rokmi 2009 a 2018 sledoval sexuálnu aktivitu v rôznom veku a zistil, že ľudia majú menej sexu než kedysi. Z komerčného hľadiska niet pri takomto stave lepšej príležitosti, ako ešte viac rozvinúť rozličné technologické vymoženosti v sexuálnej oblasti a ľudí tak motivovať k obohateniu sexuálnych zážitkov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok OnlyFans ponúka explicitný obsah pre fanúšikov, podľahli mu celebrity aj Slovenky Čítajte

Aj neživá Harmony zahreje

Možnosti sú pestré a karty v sex techu pomaly, ale isto miešajú, napríklad produkty založené na umelej inteligencii (AI).

"Strašidelne realistická sexuálna bábika – dokáže žmurkať, usmievať sa, vzdychať a dokonca s vami viesť rozhovor." Týmito slovami okomentoval magazín New York Post najnovšiu generáciu sex robotov, ktoré len pred zopár rokmi začali prichádzať na trh.