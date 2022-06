Urbanistka Milota Sidorová: Zelené vdovy žijú aj v predmestiach Bratislavy

V ideálnom svete ľudia z okrajovej štvrte nemusia prechádzať cez celé mesto do centra, aby si vybavili všetky potrebné veci. Budúcnosť našich miest je výstavba štvrtí s plnou vybavenosťou a rôznymi spôsobmi dopravy.

„Bolo by dobré, keby Bratislava, ale vlastne každé metropolitné mesto, plánovala miestne centrá. Centrá, v ktorých je dostatok služieb na to, aby človek nemusel chodiť do jadra mesta,“ hovorí urbanistka MILOTA SIDOROVÁ.

Spravodlivé mesto by podľa nej malo slúžiť ženám aj mužom rovnako. Podľa Sidorovej to však nie je otázka väčšej účasti ženských architektiek na plánovaní mesta.

"Treba upriamiť pozornosť na každú vekovú skupinu a premýšľať, s čím sa stretáva, kadiaľ sa pohybuje a aké problémy rieši. To je cesta."

Čo si máme predstaviť pod pojmom spravodlivé mesto?

Každý človek chce žiť v dobrom meste. Kvality dobrého mesta sú rôzne, ale najdôležitejšia je bezpečnosť, dobrá dostupnosť k službám a potrebám a malý alebo ideálne žiadny rozdiel medzi dobrou a zlou štvrťou. Každý obyvateľ mesta by mal mať rovnaký prístup k zdrojom a nerovnosť by mala byť čo najmenšia.

Ako sa prejavuje nerovnosť?