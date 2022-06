Pavel Berky: Ľuďom nevadí, že ste gej. Ale nechcú sa pozerať na prejavy lásky

Módny návrhár mal svadbu s partnerom v priamom prenose kuchárskej šou.

S nenávisťou sa už dávno naučil bojovať. Módny návrhár a televízny kuchár PAVEL BERKY je totiž ako stvorený pre českých hejterov. Môže za to vraj jeho "trojkombinácia" - je Róm, je homosexuál a ešte aj Slovák žijúci v Prahe.

Zatiaľ čo počas života na Slovensku sa snažil svoj etnický pôvod zakrývať, v Prahe sa konečne uvoľnil.

„Zrazu zmizol všetok môj strach z toho, že niekto má voči mne predsudky. Pripadal som si voľný,“ hovorí módny návrhár, ktorý šijacie náčinie na čas vymenil za varechu. Prihlásil sa do televíznej súťaže Masterchef a nedávno vydal svoju prvú kuchársku knihu.

Počas živého vysielania sa s partnerom Matějom Pardausom neoficiálne zosobášili. A hoci má pocit, že spoločnosť sa uberá k väčšej tolerancii, homosexuálna svadba v televízii českými divákmi trochu zamávala.

„Zistil som, že ľuďom nevadí, keď poviete, že ste gej, ale nechcú sa na to pozerať. Nechcú vidieť dotyky, prejavy lásky. Prekáža im interakcia. Smutné, ale pochopiteľné bolo, že 90 percent nenávistných komentárov pochádzalo z rómskej komunity.“

Napriek tomu hovorí, že má v živote šťastie, o akom možno iné rómske deti môžu len snívať.

Ste Róm a homosexuál, to je kombinácia, bohužiaľ, ako stvorená pre nenávistné komentáre. Keď ste išli do českej televíznej súťaže Masterchef, nebáli ste sa, že vás hejt zavalí?

Ja som pre hejterov dokonca "trojkombinácia". Róm, gej a ešte aj Slovák v Prahe. Rozprávali sme sa partnerom, že sa na to musíme pripraviť. Očakávali sme, že to môže byť drsné. Ale ja som sa potom v istom momente nastavil inak. Povedal som si, že to bude príležitosť pre ľudí, aby to pochopili a prijali. A tak sa stalo.

Po prvom dieli sme mali množstvo komentárov a všetky boli pozitívne. Nebola v nich nenávisť. Potom už začali samozrejme, prichádzať aj negatívne, ale nebolo ich veľa. Potvrdil som si sám pre seba, že spoločnosť sa naozaj niekam posúva. Ľudia vycítia, keď človek niečo vie a dokážu to oceniť.

Pavel Berky slovenský módny návrhár a autor kuchárskej knihy žije v Prahe

narodil sa v Rimavskej Sobote a študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Trenčíne a neskôr na UMPRUM v Prahe

v módnych kolekciách sa rád venuje konkrétnym témam rodovej rovnosti, ale aj prepájaniu tradičného rómskeho odievania a moderných strihov

po účasti v televíznej súťaži Masterchef v roku 2021 vydal kuchársku knihu Berky. Získal za ňu ocenenie Nejkrásnejší kniha roku 2021

Ocenili aj moment, keď ste s priateľom mali neoficiálnu svadbu v priamom prenose kuchárskej šou? Neoficiálnu preto, lebo v Čechách svadby homosexuálnych párov nie sú povolené, no majú aspoň možnosť nahlásiť registrované partnerstvo.

Po svadbe už toho hejtu bolo viac. Zistil som, že ľuďom neprekáža, keď poviete, že ste gej, ale nechcú sa na to pozerať. Nechcú vidieť dotyky, prejavy lásky. Prekáža im interakcia. Smutné, ale pochopiteľné bolo, že 90 percent hejtu pochádzalo z rómskej komunity.

O Čechoch možno hovoriť ako o národe ateistov, ale českí Rómovia sú kresťansky založení. Bola viera ten dôvod?

Áno, odvolávali sa na Boha a na rôzne iné veci. Homosexualita je v podstate v rómskej komunite veľké tabu.

Ako prijali váš coming out doma?

Moji rodičia sú skvelí. Majú dlhoročných kamarátov, párik homosexuálov. Chodili s nimi na dovolenky a nikdy s tým nemali problém. Mám pocit, že v širšej rodine to bolo trochu náročnejšie. Ale všetci to prijali a tí, ktorí nie, aspoň neprotestovali.

Keď som o svojej orientácii povedal doma, boli prekvapení, že s tým prichádzam až teraz. Tušili to dlho. Bál som sa len, keď som Matěja predstavil rodine. Bolo to vo Veľkých Teriakovciach na otcovej oslave narodenín.

Čoho ste sa báli?

Vlastne ani neviem. Bol to len taký pocit. V kútiku duše som vedel, že ak to prijali rodičia, už viac mi netreba. Ale dopadlo to výborne. Moji rodičia nás vždy vo všetkom podporovali. To nie je v rómskej komunite úplne bežné. Ľudia žijú vo všelijakých ťažkých podmienkach.

My so sestrou sme mali šťastie. Ona vyštudovala romistiku, zaujíma sa o náš pôvod a momentálne pracuje v Českej akadémii vied.

Je mnoho talentovaných Rómov, ale tu sa potvrdzuje, že ak im rodičia nevytvoria zázemie, tak to budú mať náročné. Ostatne, neplatí to len o Rómoch, všakže.