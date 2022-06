Piť začala v siedmich rokoch, niekoľkokrát ju znásilnili a bojuje s roztrúsenou sklerózou

Herečka Selma Blair vydáva memoáre.

Keď na Vanity Fair párty po Oscaroch v roku 2019 vystúpila na červený koberec, rozplakala sa. V ruke mala paličku, pretože mala problémy udržať sa na nohách.

Všetci prítomní fotografi na moment zložili fotoaparáty a nechali herečke priestor, aby sa upravila. "Vyzeráš výborne Selma", "Zbožňujeme ťa", ozývalo sa fotografického pľacu.

Neliečiteľnú chorobu, roztrúsenú sklerózu, herečke Selme Blairovej diagnostikovali v roku 2018. Lekári jej radili, aby o svojej diagnóze nehovorila verejne, môže to vraj poškodiť jej kariére.

Neposlúchla.

"Mám roztrúsenú sklerózu. Z milosti pána, sily vôle a chápajúcich producentov v Netflixe mám prácu. Nádhernú prácu. Som invalid. Občas spadnem. Zhadzujem veci. Moja pamäť je hmlistá. A moja ľavá strana sa pýta na cestu nefunkčného GPS. Ale ideme ďalej," napísala na svojom instagrame.

Teraz vyšli Blairovej memoáre s názvom Mean baby: A memoir of growing up. Písanie využila na sebareflexiu. Keď v roku 2019 v rámci liečby podstúpila transplantáciu kmeňových buniek, povedala si, že bude žiť svoj život najlepšie, ako vie. Aby to dokázala, potrebovala bojovať so starými strachmi a s minulosťou spojenou s dvadsaťročnou závislosťou od alkoholu.