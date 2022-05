Expertka: Naučiť dieťa orientovať sa v online priestore, je rovnako dôležité ako prechádzať cez cestu

Zmena v správaní môže byť pre rodiča varovným signálom.

"Dnešné deti sú digitálnou generáciou, ktorá sa s technológiami dostáva do kontaktu hneď po narodení. Úlohou rodiča je naučiť dieťa fungovať bezpečne, ako v offline, tak aj v online prostredí," hovorí ZUZANA JURÁNEKOVÁ, špeciálna pedagogička a poradkyňa na linkách pomoci IPčka.

Existuje správny čas, keď by dieťa malo dostať mobil?

Keby som za túto otázku dostala euro, už som veľmi bohatá žena. Je to veľmi individuálne a nedá sa povedať, že dosiahnutím napríklad desiateho roku života si dieťa „zaslúži“ mobil.

Dôležité je, ako rodič v rámci rodiny urobí prípravu na online prostredie, ale tiež to, ako je dieťa vyzreté, ako dokáže manažovať svoj čas a rešpektovať dohodnuté pravidlá.

Taktiež treba zvážiť, či sa o zariadenie ako také vie starať. Aby nemusel rodič každý týždeň riešiť iný mobil, lebo ho dieťa niekde zapatroší.

Ako by mala vyzerať príprava na online prostredie?

Nemala by vyzerať tak, že rodič podá dieťaťu telefón a je to vybavené. Naopak, tento proces je dlhý a mal by byť prirodzený tak, ako keď dieťa pripravujeme v offline svete.

Napríklad ho učíme prechádzať cez cestu, aby neprebiehalo spontánne a divoko, lebo ho môže prejsť auto. Rodič dieťa učí, že treba ísť cez priechod, pozrieť sa doľava, doprava, a znova doľava a až keď nejde auto, prejsť na druhú stranu. Najskôr rodič dieťa drží za ruku, potom ide popri ňom, neskôr ho len z diaľky kontroluje a potom ho nechá prejsť samé.

Dôveruje mu, že dokáže prejsť bezpečne. Podobné by to malo byť aj v online prostredí.

Ako a odkedy teda pripravovať dieťa na online svet?