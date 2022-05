Tvoria ho a sú aj jeho obeťami. Ani Kardashianové kult štíhlosti nezmenia

Hladovala, aby sa vošla do šiat Marilyn Monroe.

Jedna z najznámejších žien sveta Kim Kardashianová si v apríli skúšala ikonické, historicky cenné a za normálnych okolností extrémne chránené šaty. Na sebe ich kedysi mala herečka a speváčka Marilyn Monroe, keď v nich spievala Johnovi F. Kennedymu skladbu Happy Birthday, Mr. President.

Kardashianovej však nesedeli. A do Met Gala, jednej z najprestížnejších módnych udalostí sveta, kam bola pozvaná, zostávali už len tri týždne.

"Bola som odhodlaná sa do nich vojsť. Myslím si, že neverili, že to zvládnem, ale zvládla som to," povedala neskôr. Cvičila, behávala a úplne vynechala všetok cukor a sacharidy. Jedla len zeleninu a bielkoviny. Podľa svojich slov bola veľmi striktná a za tri týždne schudla vyše sedem kíl.

Dostať pozvánku na jednu z najprestížnejších módnych udalostí sveta si praje veľa známych osobností, no nie každej sa to podarí. Tých, ktoré to šťastie mali, čaká enormný tlak na výzor a módnu kreativitu. Žiada sa im pochváliť sa tým, čo všetko museli podniknúť, vymyslieť alebo si odoprieť.