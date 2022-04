Učiteľka z Teach for Slovakia učila deti finančnú gramotnosť pri príprave obeda

Aj po skončení programu učí v Lozorne.

„Keďže som vyštudovala klinickú biochémiu, myslela som si, že biológia, ktorá sa vyučuje na základnej škole, ma nemá čím prekvapiť. Bol to omyl. Je iné ovládať nejakú látku odborne, poznať odbornú terminológiu a vedieť ju vysvetliť deťom tak, aby si to mohli napríklad zahrať ako scénku, v ktorej sa v krvi kyslík vymieňa s oxidom uhličitým,“ hovorí pre SME PETRA KOZÁKOVÁ, ktorá v rámci programu Teach for Slovakia pracovala dva roky ako učiteľka na Základnej škole v Lozorne.

Okrem chémie, biológie a matematiky vyučovala aj krúžok s názvom Moja učiteľka varí lepšie ako tvoja, ktorý nebol iba o jedle. Deti vďaka nemu spoznali základy finančnej gramotnosti aj kritického myslenia.

V rozhovore sa dočítate: Prečo sa prihlásila do programu Teach for Slovakia.

Či bolo pre ňu ťažké zmeniť povolanie.

S akými problémami bojuje základná škola v Lozorne.

Či je ťažké z pohľadu učiteľa pracovať s triedou, v ktorej sú nadané aj menej talentované deti.

Ako sa dá učiť finančná gramotnosť na krúžku o varení.

Prečo jej rodičia žiakov zo začiatku nedôverovali.

Čo jej dali dva roky strávené v programe Teach for Slovakia.

Vyštudovali ste klinickú biochémiu, neskôr ste pracovali v bankách, v IT sektore, či ako špecialistka spracovania dát. Prečo ste sa rozhodli zapojiť sa do programu Teach for Slovakia?

Môj profesijný životopis síce znie zaujímavo, ale keď som sa teraz spätne pozerala na to, čo som robila, nevidela som nič rukolapné. Nič, čo by malo väčší zmysel alebo prispievalo k zlepšeniu sveta. Ubíjal ma pocit, že pre spoločnosť ničím neprispievam.

Odvádzala som prácu, ktorá bola dobre platená a možno prospešná v nejakej oblasti, ale celkovo nemala pridanú hodnotu. To bol hlavný dôvod, prečo som hľadala nový impulz a objavila som program Teach for Slovakia.

V programe ste dva roky učili na Základnej škole v Lozorne. Školy, ktoré sú zapojené do Teach for Slovakia, sa často potýkajú so špecifickými problémami. S čím zápasí škola v Lozorne?

Základnú školu v Lozorne navštevuje veľa detí, ktoré pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sú to deti z marginalizovaných komunít – rómske deti alebo deti, ktoré často nemajú dobré sociálne zázemie.