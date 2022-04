Plánovali kolekciu svadobných šiat, dnes šijú nepriestrelné vesty

Módni dizajnéri pomáhajú armáde.

Na figurínach v ateliéroch ukrajinských módnych dizajnérov dnes nevisia hodvábne šaty, ale termálna spodná bielizeň pre vojakov a vojačky. Klobúky a štýlové čiapky vystriedali kukly. A z kože na lodičky sa zrazu šijú vojenské topánky.

Pred rokom uviedla ukrajinská značka Frolov na čele s dizajnérom Ivanom Frolovom na trh svoju prvú kolekciu svadobných šiat a na konci marca tohto roku mali v pláne predstaviť druhú.

Zo svadobných šiat, haute couture kolekcie a extravagantných farebných kreácií však kyjevský ateliér presedlal na tvorbu nepriestrelných viest.

Ivan Frolov nie je jediný ukrajinský módny návrhár, ktorý vymenil nablýskaný svet módneho priemyslu a luxusných kolekcií za nezištnú pomoc svojej krajine.

Šiť ich naučili veteráni z Afganistanu

Tím okolo Ivana Frolova tvorí 35 ľudí. Momentálne sú roztrúsení po celej krajine, on sám s rodinou utiekol do bezpečia na západnú Ukrajinu. Niektorí však ostali v Kyjeve, aby sa zapojili do dobrovoľníckej práce. Komunikačný tím značky sa snaží bojovať s dezinformáciami, manažérske oddelenie pomáha umiestňovať utečencov do krytov. Krajčíri šijú.