Bravčovú masť aj kúpanie vo vani vynechajte. Ako sa správne starať o jazvu po cisárskom reze

Dôležitá je aj popôrodná rehabilitácia.

Veronika Škodová je jednou z mnohých žien na Slovensku, ktoré svoje dieťa porodili cisárskym rezom. Chýbala jej však väčšia osveta o tom, ako sa o telo aj o jazvu po tomto zákroku starať.

Keďže sa jej v nemocnici po pôrode dostalo len veľmi málo informácií, najviac sa spoľahla na skúsenosti žien, ktoré podobnú operáciu podstúpili.

"Po pôrode som sa v nemocnici pýtala, čo mám s jazvou robiť. Odpovedali mi, že nič, iba sa sprchovať čistou vodou, tak som to aj robila," hovorí pre SME.

S jazvou spočiatku žiadne problémy nemala, hojila sa dobre. Po štyroch mesiacoch sa jej však v strede jazvy spravil hrboľ, ktorý síce na dotyk nebolel, no dosť ju to znepokojilo.

Na prehliadke gynekológ usúdil, že môže ísť o krvnú zrazeninu v dôsledku vystupujúceho štichu, ktorý urobil pôrodník pri operácii, no odporučil počkať a nič s tým nerobiť.

"V noci mi to prasklo a vytieklo trocha krvi, všimla som si to až ráno, potom sa urobila chrasta a začalo sa to hojiť, dávala som si na to repík a chrasta odpadla. Teraz to už vyzerá v poriadku," hovorí Veronika.

Hoci sa to môže javiť ako malichernosť, aj starostlivosť o popôrodnú jazvu je súčasťou správneho zotavenia sa ženy po pôrode. Ak sa zanedbá, môžu hroziť nepríjemné komplikácie.

Denník SME sa na túto tému rozprával s gynekologičkou Máriou Kubalovou a certifikovanou špecialistkou v urogynekologickej fyzioterapii Zuzanou Wolekovou.

Rana sa hojí aj dva roky

Po cisárskom reze sa žena v jednom momente ocitne po pôrode aj po operácii zároveň. Ako každý chirurgický zákrok, aj tento so sebou nesie množstvo rizík, preto sa zvyčajne robí len vtedy, ak je to pre matku aj dieťa najbezpečnejšia možnosť.