Na Ukrajine sa rodia tisícky detí náhradným matkám. Ich rodičia sa k nim nedostanú

Ženám a deťom, ktoré nosia, ide o život.

Manželia Parmarovci sa z Kyjeva domov do britského Lutonu vrátili po takmer mesiaci. Do hlavného mesta Ukrajiny pricestovali za svojimi čerstvo narodenými dvojčatami, ktoré im porodila náhradná matka.

Kým manželia riešili vybavovanie dokumentov, zaútočilo Rusko na Ukrajinu. Parmarovci zažili útok na Kyjev a spolu s novorodencami sa skrývali v bunkri. Z krajiny sa im podarilo dostať za veľmi dramatických okolností.

„Budeme si užívať každú sekundu s týmito krásnymi bábätkami,“ vraví pre BBC Manisha Parmarová z bezpečia svojho domova.

Nie všetci však majú také šťastie.

Tehotenstvo za desaťtisíc eur

Izraelskí manželia Haimanovci na narodenie svojho dieťaťa prostredníctvom ukrajinskej surogátnej matky ešte len čakajú. So ženou žijúcou na Záporoží si pravidelne telefonujú, no do krajiny sa nedostanú, hoci termín narodenia ich dieťaťa sa blíži.

Ide len o zlomok problémov a tragédií, ktoré ruská invázia na Ukrajine spôsobuje všetkým, ktorí sú zapojení do náhradného materstva: neplodným párom, náhradným matkám, agentúram, klinikám a, samozrejme, narodeným deťom.

V Ukrajine je náhradné materstvo legálne od roku 2000. Možnosť využiť na vynosenie a porodenie dieťaťa inú ženu majú zosobášené a heterosexuálne páry, ktoré disponujú dokumentáciou o neplodnosti. Ročne sa na Ukrajine podľa odhadov takto narodí 2000 až 2500 detí.

Záujem o Ukrajinu ako miesto pre vynosenie dieťaťa náhradnou matkou stúpol najmä po roku 2015. Vtedy krajiny ako India, Thajsko a Nepál zakázali túto možnosť pre zahraničné páry. Stalo sa tak po opakovaných správach o vykorisťovaní žien, podstupujúcich náhradné materstvo.

Pozornosť ľudí, túžiacich po deťoch, sa na Ukrajinu, pochopiteľne, upriamila aj z finančných dôvodov.