Psychiatrička: Bolesť hlavy, hrudníka či nespavosť môžu u mužov zakrývať depresiu

Človek môže pôsobiť, že nemá nijaké psychické ťažkosti a do ambulancie prichádza s telesnými bolesťami. Môže sa pritom za nimi skrývať depresia a lekári ju nie vždy odhalia.

Najmä u mužov, u ktorých je rozprávanie o psychickom stave stále často tabu.

„Určite všeobecne v medicíne sexizmus vidíme. Viem si predstaviť, že keď príde do ambulancie muž, ktorý sa sťažuje na bolesť, môže si niekto povedať, že ak by reálne neprežíval intenzívnu bolesť, neprišiel by, lebo chlapa ,hocijaká boliestka nepoloží‘. Je však nesmierne dôležité o tom hovoriť, lebo takéto skryté presvedčenia a rodové predsudky tu existovať môžu a majú potenciál limitovať adekvátnu zdravotnú starostlivosť,“ hovorí psychiatrička VANDA VALKUČÁKOVÁ.

V rozhovore vysvetľuje aj: prečo sa niekedy psychické problémy prejavujú na telesnom zdraví,

ktoré psychické ťažkosti trápia viac mužov ako ženy,

čo spôsobuje, že muži častejšie ako ženy dokonajú samovraždu,

prečo je najviac samovrážd vo vyššom strednom veku,

ako súvisia samovraždy s alkoholom.

Depresia sa podľa rôznych štatistík vraj častejšie vyskytuje u žien ako u mužov. Čím to je?

Jednou vecou sú danosti, ktoré súvisia s odlišnou biológiou medzi pohlaviami – na samotnej mozgovej úrovni a vplyvom pohlavných hormónov. Určité špecifiká sa však viažu na ženské biologické pohlavie.