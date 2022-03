Muži majú väčší nárok na orgazmus ako ženy, ukazuje nová psychologická štúdia

Ženy rozkoš poskytujú, zatiaľ čo muži ju prijímajú.

Jeden z hlavných dôvodov, prečo majú ľudia sex, je jasný – je ním túžba po sexuálnom potešení.

Ak sa však pozrieme na heterosexuálnu ženskú populáciu, naplnenie tejto túžby je stále podriadené mužom, tvrdia v rámci najnovšieho výskumu michiganské vedkyne Verena Kleinová a Terri Conleyová.

Jedným z najvýraznejších rodových rozdielov je tzv. orgasm gap, rozdiel v počte orgazmov u mužov a u žien. Podľa neho je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že počas pohlavného styku vyvrcholí muž, nie žena.

Nová štúdia publikovaná v Social Psychological and Personality Science vrhá nové svetlo na to, prečo môže byť tento rozdiel taký veľký a prečo je v spoločnosti tak široko akceptovaný.

Kultúrne ideály si osvojili ženy aj muži

Autorky štúdie vylúčili biologické dôvody hneď na začiatku. Mužský penis a ženský klitoris sú analogické štruktúry. Obe majú vysokú koncentráciu nervových zakončení, ktoré pri dostatočnej stimulácii vedú k orgazmu.

Ženy môžu navyše, na rozdiel od mužov, dosiahnuť orgazmus aj opakovane v krátkom čase, a tak by aj vzhľadom na tieto skutočnosti mala platiť opačná rovnica. No stále sú to práve muži, ktorí zažívajú vyvrcholenia počas sexu častejšie.