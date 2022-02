Šéf pôrodnice Koch: Partner rodiacej ženy by nemal do pôrodu zasahovať

Cupaník vysvetľuje kritizovaný podcast.

O rodiacich ženách sa vyjadrovali ponižujúco, hovorili o nich, akoby nevedeli správne rozhodovať samy o svojich telách či o priebehu pôrodu. A zabávali sa aj na vtipoch o menštruácii.

Tak vyznela ostatná epizóda populárneho podcastu Doktor má Filipa, ktorú tvoria lekár Jozef Fatrsík a zdravotný brat Filip Machala. Ich hosťom bol riaditeľ bratislavskej súkromnej pôrodnice Sanatórium Koch Vladimír Cupaník.

V podcaste okrem iného hovorí aj o tom, že ženy si do ich nemocnice nosia pôrodné plány, no nemocnica sa riadi svojím vlastným. V rozhovore pre SME reaguje aj na ďalšie vyjadrenia z podcastu.

V podcaste ste povedali, že ste v Sanatóriu Kochu ženy predbehli a máte vlastný pôrodný plán, ktorý rešpektuje požiadavky, ktoré vy považujete za rozumné. Ste šéfom súkromnej pôrodnice, kde si ženy za pôrod platia a chodia k vám rodiť aj preto, aby sa stretli s iným prístupom ako v štátnej nemocnici. Dávate im takto signál, že hoci k vám prídu s vlastným pôrodným plánom, vy pôjdete aj tak podľa toho svojho?

Takto to nebolo myslené.

V minulosti sme sa stretávali s absurdnými pôrodnými plánmi v tom zmysle, že sa ženy dožadovali aj vecí, ktoré sú samozrejmé. Napríklad bežne platí, že nespravíme nič bez toho, aby sme sa ženy vopred nespýtali.

A v tých plánoch žiadali, že sa ich musíme pred každým úkonom opýtať, čo bolo pre mňa prekvapujúce. Tieto pôrodné plány boli viac-menej skopírované z jedného zdroja a tie tehotné ženy si mysleli, že toto je ten správny, a chodili s tým istým. Videli sme tam aj tie isté chyby.

Ale neignorovali sme ich, vzali sme ich a upravili tak, aby boli v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami a s partnerským prístupom k rodičke. Náš pôrodný plán je vlastne informovaný súhlas a nie je problém, že by s ním ženy nesúhlasili, lebo my rešpektujeme ich požiadavky.

Okrem toho si myslím, že by sa nemali robiť rozdiely medzi neštátnymi a štátnymi nemocnicami. Aj tam sa prispôsobili tak ako my, to znamená, že si uvedomujeme potrebu vytvoriť partnerský vzťah s tehotnou, rodičkou alebo gynekologickou pacientkou.

Hovoríte však, že mali aj absurdné požiadavky. Aké napríklad?