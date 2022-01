Ona pila, až nechcela žiť, on pil pätnásť pív za deň. Ako sa žije po vysadení alkoholu

Niektorí sa rozhodnú začať abstinovať počas takzvaného suchého januára.

Petra Blaščák už osem mesiacov nepije alkohol. Je na seba pyšná, ale vie, že má pred sebou ešte dlhú cestu. Hoci o sebe hovorí ako o súčasti generácie, ktorá miluje “žúry”, teraz vraj na žiaden ísť nemôže. Nechce riskovať.

Aj Michal Brož z Prahy má za sebou vyše päť a pol roka abstinovania, no viedla k nim dlhá cesta. Alkohol mu vytváral akúsi paralelnú realitu, v ktorej neexistovali každodenné problémy. Preň však prišiel aj o rodinu.

“Nepiť je hrozne ťažké," konštatuje Petra Blaščák a dopĺňa, že si ešte úplne nedôveruje.

"Alkohol je silný súper a je všade ľahko dostupný a lacný. Každý deň tomu čelím a mám aj krízy. Nerada však zlyhávam, je to pre mňa vždy sklamanie a aj toto by pre mňa bolo, ak by som to nedala."

Suchý január

Mnohí ľudia majú problém s alkoholom skoncovať a ovplyvňuje to nielen ich vlastný život, ale aj životy ich blízkych a okolia. Niektorí sa rozhodnú začať abstinovať práve počas takzvaného suchého januára.

Ide o medzinárodne populárnu výzvu, hoci odborná obec sa zhoduje, že len mesačná očista od alkoholu nestačí, ak má človek s pitím vážny problém.

Aké sú príbehy ľudí, ktorí nad závislosťou vyhrávajú už dlhšie?

Najprv len trocha, potom fľaša vína denne

Blaščák pracuje ako asistentka filmovej producentky Wandy Hrycovej. Podľa jej slov sa v umeleckom prostredí nepovažuje fľaša vína denne za problém a za nadmerné by ľudia považovali možno až dve fľaše vodky.

Ona sama začala pravidelne piť zhruba v sedemnástich. Dnes má 37 rokov.