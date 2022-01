Horolezkyňa, ktorá zdolala tri najvyššie vrcholy sveta: K2 je iná liga než Everest

Kolouchová premýšľa pred expedíciami aj o smrti.

Krátko pred svitaním sa vo vysielačke ozval hlas vedúceho základného tábora. Kláre Kolouchovej a ostatným členom expedície na K2 blahoželal k zdolaniu vrcholu technicky najnáročnejšej osemtisícovky. Zároveň im odporučil, aby sa do základného tábora neponáhľali. Nech si to trochu užijú.

Veľmi sa im nechcelo. Bola zima, asi mínus 40 stupňov, a fúkalo. Vo výške 8 600 metrov nad morom má telo problém udržať si teplo.

Po chvíli sa však začalo veľké divadlo. Spoza obzoru sa predrali slnečné lúče a z osamoteného vrcholu K2 sa horolezcom naskytol 360-stupňový výhľad na celé okolie.

Od tejto chvíle uplynuli už takmer tri roky. Česká horolezkyňa KLÁRA KOLOUCHOVÁ je jedinou ženou z regiónu strednej Európy, ktorá má v zozname zdolaných vrcholov všetky tri najvyššie hory sveta.

Jej ostatnú expedíciu stopla pandémia. Pre prísny lockdown a zlé poveternostné podmienky napokon nevystúpila na vrch Dhaulágirí, siedmu najvyššiu horu sveta, ležiacu v Himalájach. Na jar minulého roka to vraj nedokázal nikto.

Aby sa výstup podaril, potrebuje človek tú správnu konšteláciu, hovorí. Sila, psychická aj fyzická, zdravotný stav, počasie, lavínové podmienky - to všetko do seba musí zapadnúť ako farby Rubikovej kocky.

Sama dobre vie, že je to vzácne. K2-ka ju porazila dvakrát. Na tretíkrát sa nedala a svoju cestu na vrchol zachytila v dokumente K2: Vlastnou cestou.

Kolouchová je horolezkyňa, manažérka, manželka a v neposlednom rade matka. Každá rola jej života má svoj čas a priestor, nerada ich mieša, aj keď ako sama hovorí, nie vždy sa to podarí.

K2 nemá medzi horolezcami dobrú povesť, ak sa rozprávame o jej prístupnosti. Doteraz ju zdolalo len 377 ľudí. V čom je taká desivá?

Dôležitá je geografická poloha. K2 je hraničná hora medzi Indiou a Pakistanom. Je pomerne osamotená. Vyznačuje sa rýchlymi výkyvmi počasia. Do predminulého roku to bola aj z hľadiska náročnosti posledná nezdolaná osemtisícovka v zimnom období. Podarilo sa to až Nimsovi, nepálskemu horolezcovi Nimsdaiovi Purjovi, ktorý ju v roku 2019 zdolal dokonca bez kyslíka.

K Nimsovi a k tomu, ako ovplyvnil váš výstup na K2, sa ešte dostaneme. Aká je K2 v porovnaní s Everestom?