Keď sa deti klbčia, nechajte ich. Učia sa ovládať silu aj to, kde sú hranice

Hravé zápasenie uspokojuje ich potreby.

Článok pokračuje pod video reklamou

Môj päťročný syn vystrelí z pohovky a riskantne pristáva na zemi vedľa svojho sedemročného brata. Menia sa na divé klbko končatín, ktoré sa kotúľa po koberci v obývačke.

Viackrát za deň ma ich energická hra privádza na pokraj šialenstva a kričím na nich: Prestaňte s tými zápasmi!

Mala by som namiesto toho ich ostré hašterenie podporovať? Odborníci by na to odpovedali kladne.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Drž hubu, nerev, neotravuj. Ako reagovať, ak ste svedkom nevhodného prístupu rodiča k dieťaťu? Čítajte

"Bitky, ktoré sú súčasťou hry, sú skvelým spôsobom, ako spáliť energiu, uvoľniť agresivitu, podporiť puto medzi deťmi a rodičmi a naučiť deti, kde sú hranice," hovorí Catherine Pearlmanová, licencovaná klinická sociálna pracovníčka a rodinná koučka.

Čo všetko pod fyzické hry patrí? Spoznáte to, keď to uvidíte - zápasenie, naháňačky, padanie, vankúšové bitky, skákanie po posteli. Hry často zahŕňajú telesný kontakt medzi deťmi alebo dospelými, ktorí sa k nim pridajú.

Ak sa obávate, že je to pre deti drsná hra, možno vás utešia dôvody, prečo je aj takýto typ hier pre deti prospešný.

1. Pomáha deťom cítiť sa silnejšie

Psychológ Lawrence Cohen mi povedal, že nie som sama, kto túži zastaviť bojovnú hru svojich detí. Navrhol mi však, aby som sa na to pozrela inak.

"Keď deti zápasia, dávajú najavo svoju vnútornú silu, nie moc nad ostatnými," hovorí Cohen, ktorý je autorom knihy Playful Parenting (v prekl. Hravé rodičovstvo) a spoluautorom knihy The Art of Roughhousing (v prekl. Umenie búrlivej hry).