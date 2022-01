Psychologička o pandémii: Rozdiely v správaní medzi jednotlivými vlnami sú veľké

Potrebujeme sa naučiť plniť si sny a žiť aktívne aj počas pandémie.

Máme za sebou tretiu vlnu pandémiu a plynulým krokom prechádzame do ďalšej. Ako spoločnosť prežívame pocit absolútneho vyčerpania a upíname sa na pomyselný koniec.

Psychologička EVA ČERNIČKOVÁ tvrdí, že vkladať nádeje do konca, ktorý je v nedohľadne, už viac nemá zmysel.

Kým na začiatku pandémie to pomáhalo, dnes je to skôr stresujúce. Cesta k plnohodnotnému životu je naučiť sa žiť aktívne v rámci opatrení.

V rozhovore sa dozviete: ako sa zmenilo naše správanie počas jednotlivých vĺn pandémie

či budeme mať po pandémii problém so socializáciou

aký bude rok 2022 v oblasti nášho duševného zdravia

ako si ušetriť energiu v ťažkých časoch

Aký je rozdiel medzi vyčerpaním z pandémie a tým, ktoré sme prežívali pred krízovým obdobím?

Špecifikom pandémie koronavírusu je jej trvanie. Ide o dlhotrvajúcu záťaž na psychiku. Bežné záťaže bývajú kratšie.

Druhý špecifický znak je, že ide o globálnu záťaž. Kamkoľvek sa pozrieme, tam na nás vyskočí pandémia. Nevieme si nájsť miesto na oddych.

Dnes si už zrejme vieme porovnať vplyv jednotlivých vĺn pandémie na ľudskú psychiku. Čo o nás napovedá zvládanie prvej vlny a ako je to teraz, po tretej vlne?

S viacerými kolegami sme viedli rozhovory o tom, ako vnímame nálady v spoločnosti počas pandémie. Rozdiely v správaní medzi jednotlivými vlnami sú veľké.

V prvej vlne bol vírus pre ľudí niečo nové, desivé. Nikto nevedel, čo to vlastne je. Opatrenia sprevádzal veľký strach z nepoznaného. Do prvej vlny sme však išli v dobrej duševnej kondícii. Ako spoločnosť sme sa zomkli voči "nepriateľovi", snažili sme sa to prekonať spolu.

Šili sme rúška a nosili si navzájom nákupy.

Presne tak, pomáhali sme si. Druhá vlna bola smutnejšia. Väčšina ľudí sa s covidom stretla zoči voči alebo prostredníctvom svojich blízkych. Zažívali sme prvé úmrtia.

Prišla vakcína, ktorá jednak ľuďom dodala nádej, na druhej strane však začala polarizovať spoločnosť. Ľudia začínali byť unavení z pandémie a začali sme pozorovať jeden veľký problém. Už to nebol covid, kto bol zlý, ale ľudia, ktorí covid doniesli, ktorí sa dali alebo nedali zaočkovať. Začali sme sa obracať jeden proti druhému.

Tretia vlna je už o výdrži?