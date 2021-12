Primár Kaščák: Cisársky rez je niekedy jediná alternatíva bezpečného pôrodu

K cisárskemu rezu treba aj dnes pristupovať s rešpektom.

Podcast Gyncast so stálym hosťom Petrom Kaščákom. (Zdroj: HejTy)

Cisársky rez (sekcia) je operácia, pri ktorej sa dieťatko narodí pomocou rezu do brušnej dutiny a maternice.

Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa MUDr. Petra Kaščáka, PhD., primára a prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčíne by mal byť cisársky rez medicínsky indikovaný. Pôrodníci by mali dokázať ženy argumentami presvedčiť, že pokiaľ môžu porodiť spontánne, je to pre ne i dieťa oveľa výhodnejšie. Našťastie, cisárskych rezov bez indikácie v súčasnosti ubúda.

Janka Imrichová sa v aktuálnej časti podcastu Gyncast svojho stáleho hosťa pýta aj na zotavovanie sa po cisárskom reze či na možnosť rodiť prirodzene, pokiaľ už žena za sebou cisársky rez má. Naozaj už neplatí "raz cisársky rez, vždy cisársky rez"?

Kedy sa používa celková a kedy spinálna anestézia? Čo sú to nepôrodnícke indikácie k cisárskemu rezu a prečo by mali byť raritné?

Dozviete sa, že technika cisárskeho rezu je v súčasnosti tak prepracovaná a bezpečná, že medzi laickou a často i odbornou verejnosťou sa vytráca obava z tejto veľkej brušnej operácie.

"Keď na plánovaný cisársky rez príde oddýchnutá rodička a chopí sa ho oddýchnutý operatér, operácia trvá 20 minút, je to jednoduchšie. Oveľa náročnejšie, aj emočne, aj v procese rozhodovania je stráviť so ženou celú noc. Ale to je pôrodníctvo. Preto ho robíme," hovorí Kaščák.

Ak máte návrhy na témy alebo nám chcete niečo odkázať, napíšte na gyncast@sme.sk.