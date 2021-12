Vzťahy si ničíme sami. Akými toxickými frázami ich kazíme?

Kritika stavia partnera do pozície, že sa musí brániť.

Slová majú neuveriteľnú silu, často väčšiu než činy. Tak ako môžu uzdraviť a povzbudiť, môžu aj ublížiť a ničiť.

V najintímnejších vzťahoch je ľahké hovoriť veci bez rozmyslu, presne tak, ako nám v danej chvíli prídu na um. No niekedy to môže byť aj na škodu. Možno si to ani neuvedomujeme, ale malé slová a frázy, ktoré partnerovi hovoríme každý deň, môžu ovplyvniť celkové zdravie nášho vzťahu.

Najmä uprostred hádky môžeme z hnevu alebo frustrácie povedať aj veci, ktoré zabolia.

"Víťazstvo sa stáva dôležitejším ako udržiavanie dôvery alebo intímneho spojenia, pričom každý slovný úder zanecháva neviditeľnú trvalú jazvu," hovorí o slovných prestrelkách v partnerstvách klinická psychologička Randi Guntherová.

A hoci veci, ktoré možno ani nechceme vypustiť z úst, si predsa len sem-tam nájdu cestu von, existuje niekoľko fráz, ktorým by sme sa mali v konverzácii s partnerom vedome vyhýbať:

1. Prečo si to nespravil/-a takto, prečo si taký/taká...?

"Vo vzťahoch sú otázky 'prečo' vlastne zamaskovanou kritikou," hovorí pre Bustle klinický psychológ a autor Paul DePompo a dodáva, že len veľmi zriedka sú takéto frázy interpretované pozitívne.

Namiesto toho, aby ste na svojho partnera vytiahli obviňujúce "prečo", najskôr sa s ním podeľte o to, ako sa cítite a dajte mu šancu svoje konanie či správanie vysvetliť.

Môže ísť o drobnosti, napríklad spôsob, akým naplnil umývačku riadu, ale môže ísť aj o dôležité veci, akými sú napríklad výchovné metódy detí.

Prezentovanie rád obviňujúcim spôsobom môže viesť k tomu, že sa váš partner bude cítiť v defenzíve a znevažovaný. Skúste sa vžiť do situácie toho druhého a namiesto kritiky radšej navrhnúť, aby ste to nabudúce riešili spoločne, bez zbytočného súperenia.

2. Mal/-a by si...