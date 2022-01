Historička Denisa Nešťáková: O manželskom sexe kedysi písali najmä kňazi

Normalizácia sa týkala aj intimity.

„Všetci by sme radi verili tomu, že prostitúcia vyzerala ako vo filmoch, že to bola elegantná burleska, s luxusným nádychom, izby mali pekné tapety a obliečky, ale realita bola iná,“ hovorí o idealizovanej predstave prvorepublikovej prostitúcie historička DENISA NEŠŤÁKOVÁ, zostavovateľka novej knihy Moc sexu – sex a sexualita v moderných dejinách Slovenska.

Užívali si ľudia v minulom storočí lepší a intenzívnejší sexuálny život, ako máme dnes? Predsa len mali menej stresu a nemali Netflix.

To je dobrá otázka, ale nedá sa na ňu odpovedať jednoznačne. Určite platí, že niektorí ľudia, najmä bohatí muži, mohli mať oveľa zaujímavý sexuálny život, ako majú priemerní muži a ženy na Slovensku v súčasnosti. Muži mali pomerne veľkú slobodu nielen v mimomanželských a predmanželských vzťahoch, ale aj v skúsenostiach s prostitúciou.

So ženami to bolo problematickejšie. Monogamia sa naprieč celým dvadsiatym storočím, ale najmä v jeho prvej polovici, bezvýhradne vyžadovala len od žien. Často teda mali sex iba s jediným partnerom a nie vždy to bol práve ten partner, o ktorého stáli.

Navyše to boli ženy, ktoré mali dbať o to, aby mali vyhovujúci počet detí – v mestskom prostredí dve, vo vidieckom viac. Keď sa však tento počet naplnil, nemali prakticky žiadne možnosti, ako sa chrániť. Znamenalo to, že sa potom buď vyhýbali sexu, alebo podstupovali ilegálne, väčšinou nebezpečné a bolestivé interrupcie. To, samozrejme, nezlepšovalo ich postoj k sexu.

V prvej polovici dvadsiateho storočia už predsa existoval kondóm.

Existoval, ale bol drahý, málo rozšírený a viac ako s ochranou pred tehotenstvom sa spájal s ochranou pred pohlavnými chorobami. Používal sa teda najmä v armáde alebo vo verejných domoch. Napríklad v období slovenského štátu ním štedro zásobovali vojakov, ktorí mierili na východný front. Ale jeho predaj pre jednotlivcov bol obmedzený.

Ako to bolo pred týmto obdobím? Nebola prvá Československá republika v ich predaji liberálnejšia?

Čiastočne áno. Kondómy sa dali kúpiť v lekárni, v drogérii, ale aj na nečakanejších miestach.

Na akých?