Drž hubu, nerev, neotravuj. Ako reagovať, ak ste svedkom nevhodného prístupu rodiča k dieťaťu?

Interakcia závisí od situácie.

Na ihrisku sa hrá chlapec, ktorý odtiaľ nechce odísť. Je s ním aj mama, ktorú čaká stretnutie v práci. Najskôr sa pokúša so synom dohodnúť, no nezaberá to, tak zvýši hlas, až napokon povie niečo nepekné.

Podobné situácie už videl a zažil vari každý.

Všetci sme už boli aspoň raz svedkami toho, ako rodičia karhajú svoje deti či na nich kričia. Horšie je, ak sa neštítia chrliť aj nadávky a používajú slovník, ako by sa rozprávali so seberovnými - drž hubu, nerev, lezieš mi na nervy, buď už chvíľu ticho, neotravuj.

Často nemôžeme, ako náhodní očití svedkovia, v parku či v obchode preniknúť do podstaty podobných scén. Nerozumieme tomu, čo sa pred nami odohráva a nevieme, či máme vôbec reagovať. A ak áno, ako?

"Aj keby ste priniesli najlepšie mienenú radu, emócie rodiča, ktoré pociťuje z danej situácie, by sa možno ešte vystupňovali a cítil by sa nahnevane, zneistene, či zahanbene," vysvetľuje pre SME psychologička a terapeutka Katarína Janotová, ktorá má skúsenosti s prácou na Linke detskej istoty a venuje sa aj sprevádzaniu a podpore ľudí zažívajúcich domáce násilie.

Aká by teda mala byť naša najlepšia reakcia, ak sme svedkom zlého prístupu rodičov k deťom?

Rozlišujte medzi hádkou a násilím

Drsné scény medzi rodičom a dieťaťom zažila už viackrát v "priamom prenose" aj tridsaťštyriročná Ema.