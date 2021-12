Primár Kaščák: Vonkajší obrat môže mnohým ženám pomôcť rodiť spontánne

Prečo sa deti otočené zadočkom automaticky rodili cisárskym rezom?

Podcast Gyncast so stálym hosťom Petrom Kaščákom. (Zdroj: HejTy)

Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://anchor.fm/gyncast/embed/episodes/Prod-koncom-panvovm-a-pokus-o-vonkaj-obrat-e1bl6ih

Počúvajte na Apple podcasty | Spotify | Google podcasty | RSS

Poloha plodu koncom panvovým je fyziologická, teda normálna. Väčšina detí, ktorá sa v čase termínu pôrodu nachádza v polohe koncom panvovým (zadočkom), by sa mohla a mala narodiť normálne. V dnešnej dobe sa však veľká časť pôrodníc automaticky rozhoduje pre pôrod cisárskym rezom.

Janka Imrichová sa v aktuálnej epizóde Gyncastu pýta na dôvod tohto stavu svojho stáleho hosťa, MUDr. Petra Kaščáka, PhD., primára a prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčíne.

Kedy môže žena rodiť prirodzene aj pri polohe dieťaťa koncom panvovým? Je spontánny pôrod pri tejto polohe bezpečný? Ako sa odlišuje pôrod koncom panvovým od pôrodu hlavičkou? Ktorá poloha rodičky je v tomto prípade najvhodnejšia? Je pravda, že sa chlapci otočení koncom panvovým musia rodiť cisárskym rezom?

Dozviete sa, prečo by sa každej žene, ktorej bábätko je v termíne pôrodu otočené zadočkom, mal ponúknuť tzv. vonkajší obrat.

Prečo ešte stále veľmi veľa pôrodníkov považuje metódu vonkajšieho obratu pri polohe koncom panvovým za nebezpečnú, i keď aktuálne je vďaka renesancii v tejto oblasti možné mnohým ženám odporučiť prirodzený pôrod.

"Žijeme v dobe pomerne prísneho nazerania na dáta, ktorým by sme mali veriť a na základe ktorých by sme sa mali rozhodovať. Tieto dáta jasne hovoria, že najúčinnejším spôsobom pri polohe koncom panvovým je pokúsiť sa bábätko otočiť. Šetrne, na pracovisku, ktoré to vie robiť a má s tým skúsenosti. Ak sa obrat nepodarí, treba zodpovedne rozhodnúť o spôsobe vedenia pôrodu," hovorí primár Kaščák.

Ak máte návrhy na témy alebo nám chcete niečo odkázať, napíšte na gyncast@sme.sk.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.